男性荷爾蒙用途廣泛 助保持健康體魄

精神科專科醫生麥棨諾指出，現代科技社會進步，但香港仍有不少人對自己的性別存疑，甚或不認同自己的原生性別，但受家長、學校、社會的一直灌輸的性別概念及傳統觀念所影響；他們因擔心長輩或家人不滿，而沒有進行變性手術。

男性賀爾蒙助跨男 做「真」漢子

「小時候的性徵並不明顯，直至她們步入青春期，開始出現胸部脹大和月經等明顯的女性性徵，漸漸開始對身為女性的身份十分反感，當中個別女士萌生成為男士念頭-跨男。在正式做跨性別手術前，『他們』會透過注射/塗抹男性荷爾蒙，從而改變女性的性徵及停止月事，讓他們可像男性般生活。」麥醫生指，這些男性荷爾蒙主要分油性針劑和塗抹的軟膏兩種，其中針劑需於臀部注射，每針有效期為一至三個月，但由於注射後會引致臀部腫痛不適，故較多人會採用軟膏，且用劑量更具彈性，只需要每日使用，將適量軟膏塗於身上指定部位，連續塗抹大慨6個月後，其月經便有機會停止。

健康風險問題

麥醫生提醒，雖然跨仔可以猶如男性一樣生活，但隨著體內男性荷爾蒙增加，一些屬於男士的高風險疾病，如患三高、心血管等，亦有機會出現在跨男身上。「當出現健康問題時，針劑較難以調整份量以保障健康，故一般都建議使用軟膏，因彈性較高，可隨意調整用法和用量。」麥醫生指，跨男使用男性荷爾蒙時，為確保其安全，無論選擇針劑或軟膏，於第一年都需要每隔3個月驗一次血，以確保荷爾蒙的增加幅度，並留意其身體會否出現不良反應等問題；不時需要調整用藥。大慨一年後，「他們」的情況相對穩定，便可調整驗血的次數和時間。

需一直補充雄激素到老

「無論是軟膏或打針，對跨男而言，其實都是必須的荷爾蒙治療，好讓他們出現男性的特徵，同時配合操練和飲食，以達至更佳治療效果。」麥醫生指，女性身體不會自然產生高份量雄激素，故跨男們需一直使用男性荷爾蒙，即使完成變性手術，完全切除女性性器官，也需要補充男性荷爾蒙直至老去，以保持身體的健康。隨著年歲增長，醫生會因應驗血結果，以調整用藥份量、次數及檢驗的安排。

忌胡亂購買 以確保安全

麥醫生亦分享指，補充男性賀爾蒙有助建立肌肉、骨質強健，以保持正常體魄及爆炸力等，曾有一位跨男進行變性手術前後，一直堅持不使用男性賀爾蒙，故其肌肉失較快，看上去亦顯得衰老。不過，麥醫生亦提醒坊間有一些渠道可以購入男性荷爾蒙，但其質素非但沒有保證，更可能是假冒偽劣產品，故建議用家應經由醫生處方及定時覆診，以確保用藥安全性。