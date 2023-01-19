男性買跑車慾望與陰莖長短有關？英國研究證實了這個消息

不少男士都會有一個跑車夢，英國倫敦大學學院早前公布了一項有關男性與跑車的研究調查，研究團隊找來200名年齡介於18歲到74歲之間的男性作為試驗對象，結果發現，當男性受訪者認為自己的生殖器小於平均值時，他們擁有跑車的慾望竟然較其他受訪男性大，尤其在年過30歲的男性更為明顯。

綜合外媒 報道 ，英國倫敦大學學院早前公布了一項研究調查，了解男性陰莖長短與擁有跑車的慾望之間的關係。心理學研究團隊找來了200名年齡介於18歲到74歲之間的男性進行一項線上測驗，聲稱要考驗他們「購買不同產品時的記憶力」，但實際上是想操控參加者的自我觀感，並衡量他們對各種日用品或奢侈品的渴望程度。

據報導，研究團隊向一眾受試者提供了兩種訊息，某些參加者被告知虛假訊息，以為英國男性平均陰莖長度為18cm，而另一些參加者則被告知英國男性平均陰莖長度為10cm。與此同時，測試再詢問他們對於不同產品的看法，其中包含他們有多想擁有一輛跑車。結果發現，被數據誤導以為英國男性平均陰莖長度為18cm的參加者，大多會認定自己的陰莖短於平均值，而他們有更大傾向將跑車評選為高度渴望的產品。

年過30歲男性更明顯

研究團隊表示，透過提供其他男士陰莖平均尺寸的錯誤資訊，可以使男性參加者相信他們擁有相對較短或較長的陰莖。如果他們覺得自己的陰莖短，就會更渴望擁有跑車，而此傾向在30歲以上男性更為明顯。

研究同時亦有向他們提供個人財務、人際關係、慈善表現、身體健康等方面的錯誤資訊，但沒有任何一項因素與擁有其他物品的慾望之間出現類似關聯。有關研究《Small Penises and Fast Cars: Evidence for a Psychological Link》早前已發表在心理學預印本資料庫「PsyArXiv」上，但目前仍考經過同儕評審，而且未獲得學術期刊正式出版。

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