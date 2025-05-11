男性40歲後易頻尿夜尿？營養師教吃5類食物防前列腺癌

出現頻尿或夜尿可能是前列腺出問題？有營養師指出，當男性踏入40歲後，就會容易出現頻尿及夜尿等前列腺問題症狀，所以推介吃5類食物，有助改善前列腺問題，並有預防患上前列腺癌的功效。
營養師教吃5類食物防前列腺癌
營養師王證瑋在其facebook專頁上分享指，男性年過40後，常見的前列腺問題如頻尿、夜尿和排尿不順等會逐漸浮現。然而，透過正確的營養素與飲食習慣，可以有效延緩老化，減少不適。他推介，以下5種特別有助於前列腺保養的營養素，可以從日常飲食開始著手：
1. 鋅
- 功能：鋅是前列腺健康的必需礦物質，參與男性荷爾蒙的製造，也是前列腺內濃度最高的礦物質。
- 好處：有助於抑制前列腺細胞過度增生，維持組織正常功能。
- 來源：南瓜子、生蠔、牛肉、全穀類。
2. 精胺酸
- 功能：這是一種天然胺基酸，能提升血液循環並促進尿流順暢。
- 好處：研究顯示，精胺酸可改善下泌尿道症狀和夜尿頻率。
- 來源：南瓜子、芝麻、堅果、雞肉、大豆。
3. 茄紅素
- 功能：茄紅素是一種天然紅色素，具強效抗氧化作用。
- 好處：能減少前列腺細胞的自由基傷害，對抗氧化壓力。
- 來源：熟番茄、番茄醬、西瓜、紅柚。
4. Omega-3脂肪酸
- 功能：有助於對抗慢性發炎。
- 好處：前列腺肥大與慢性發炎息息相關，Omega-3可以減少組織發炎，改善排尿不適。
- 來源：三文魚、鯖魚、亞麻仁籽、核桃。
5. 硒
- 功能：有助於強化免疫系統，減少氧化壓力。
- 好處：可能降低前列腺癌風險，與維生素E搭配使用效果更佳。
- 來源：巴西堅果、海產、蛋、糙米。
營養師王證瑋提醒，建議日常飲食中多攝取「南瓜子」，因為它同時富含鋅與精胺酸，是前列腺保養的天然聖品。另外，亦要注意避免高油脂、高膽固醇和加工肉品，以免加重前列腺的發炎與壓力。除了補充營養，還應每年定期進行泌尿科檢查，以便早期發現問題並及早處理。他指，前列腺健康與生活品質息息相關，千萬別等到有症狀才開始重視。