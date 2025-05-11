男性40歲後易頻尿夜尿？營養師教吃5類食物防前列腺癌

出現頻尿或夜尿可能是前列腺出問題？有營養師指出，當男性踏入40歲後，就會容易出現頻尿及夜尿等前列腺問題症狀，所以推介吃5類食物，有助改善前列腺問題，並有預防患上前列腺癌的功效。

營養師教吃5類食物防前列腺癌 營養師王證瑋在其facebook專頁上分享指，男性年過40後，常見的前列腺問題如頻尿、夜尿和排尿不順等會逐漸浮現。然而，透過正確的營養素與飲食習慣，可以有效延緩老化，減少不適。他推介，以下5種特別有助於前列腺保養的營養素，可以從日常飲食開始著手：