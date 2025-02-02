男童「發展遲緩」2歲仍不會走、不會說話！早期療育追上同齡孩子

早期療育對兒童的發展至關重要。3歲以前是治療的黃金期，及早發現與介入，能有效降低發展遲緩對孩子日後生活的影響。

一名黃先生發現兒子滿2歲仍不太會走、學會的詞彙也非常少，幾乎無法開口說話，跟親戚同年齡的孩子比發展遲緩很多。擔憂地將黃小弟帶至醫院求診。羅東博愛醫院兒童發展聯合評估中心安排兒童物理治療師、職業治療師和言語治療師進行全面評估，診斷結果發現黃小弟有精細動作及感覺統合失調、語言表達及理解能力不足的問題，需要早期療育課程介入。

孩子有這些狀況 當心發展遲緩

兒童物理治療師吳佩澐解釋，幼兒在成長的每個階段都會有其相對應的發展里程碑。若與同齡孩童比起來孩子有明顯緩慢或異常，家長們就要注意是否有發展遲緩的問題。

跨領域團隊設計互動遊戲 訓練動作感官協調

為期兩年的早療課程，黃小弟每周定期來醫院治療室接受專業訓練。物理治療師與職業治療師藉由互動遊戲訓練肌力、改善動作功能，同時提升動作協調及聽覺與視覺專注力；言語治療師與黃小弟一起練習咬字發音，強化溝通技巧及詞彙運用。身心暨精神科醫生也持續關注黃小弟的情緒與認知問題，確保療育成效與心理健康同步發展。

兒童物理治療師吳佩澐表示，早期療育是漫漫長路，但專業醫療團隊能夠以穩定且有策略的步伐前進，陪伴發展遲緩的孩子一起成長。經過兩年的努力，成效有目共睹，黃小弟今年將滿5歲，已能自然快樂地融入幼兒園團體生活，讓團隊感到無比欣慰與鼓舞。