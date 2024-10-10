男肺結節再發增開刀風險 錐狀射束電腦斷層掃描＋熱消融手術合力除病灶

59歲王先生先前因右上肺葉及右中肺葉的低密度肺結節，在2021年接受胸腔鏡下的切除手術，當時已發現其他多顆微小肺結節，經追蹤在2023年發現其中一個位於右下肺葉的低密度結節逐漸變大，由於位於肺部較中心的位置，若再次進行切除，可能導致大量肺活量的損失。此外，因增大的肺結節與先前的結節同樣位於右側，再次手術也面臨術後黏連及剩餘肺容積不足問題，易引發術後併發症。醫療團隊最後決定採用肺結節熱消融手術治療病灶，王先生術後恢復良好，無需長期住院，成功消除病灶並避免開刀風險。

奇美醫院胸腔外科主任蘇英傑表示，自2017年引進錐狀射束電腦斷層掃描(Cone-beam CT)複合手術室後，解決了低密度肺結節難以定位的問題，顯著提高小型肺結節手術的成功率。然而，臨床上發現多發性肺結節及雙側肺結節的情況相當普遍，平均每10位病人中就有一人存在多發性肺結節。

錐狀射束電腦斷層掃描解決了低密度肺結節難以定位的問題，顯著提高小型肺結節手術的成功率。

熱消融手術 兼顧治療與肺功能保存

然而，針對這類病人，考量肺結節的位置及手術所需犧牲的肺活量，手術切除所有肺結節有時並不實際。此時，「熱消融手術」成為兼顧腫瘤治療與肺功能保存的重要選擇。但熱消融手術的最大問題是無法取得術後腫瘤檢體，因而無法確定腫瘤的性質。

此外，術後仍可能有氣胸、咳血或感染等併發症的風險，因此專科醫生的專業判斷及技術更是成功的關鍵。

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