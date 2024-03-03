留意環境污染 幼年接觸鉛害或損男童智力及自控能力

潔淨的環境有益健康，但隨著污染問題趨勢嚴重，無論成人還是兒童都受影響，而最新研究發現，男童在幼年時生活在空氣含鉛量較高的地區，智力會比少受鉛害的同輩為低，而且自我控制的能力也會較弱。

如果兒童在4至8歲期間居住在鉛害較嚴重的地區，智力分數會明顯較低。

了解含鉛量與兒童智力和執行能力的關係

該項由美國國立衛生研究院進行的研究，目的是了解空氣中的含鉛量與兒童智力和執行能力的關係。研究團隊將逾3千名兒童的居住地數據，結合美國環保署的環境數據，包括空氣中的鉛含量，從而分析鉛害對兒童造成的影響。

結果顯示，如果兒童在4至8歲期間居住在鉛害較嚴重的地區，智力分數會明顯較低；若在3至8歲期間接觸鉛害，則會損害自控能力，行為會傾向衝動，尤其在男童身上更為明顯。有關研究已刊載於《American Journal of Public Health》。