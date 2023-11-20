留意痣癦變化 或是黑色素瘤

很多人的皮膚上都有黑痣，痣是由黑色素細胞增生所致，痣裡的黑色素細胞可能出現癌變，形成黑色素瘤。皮膚科專科醫生劉顏銘指，黑色素瘤或侵蝕附近皮膚組織，亦可經淋巴或血液擴散到身體其他部位，提醒癦及痣出現異常時要盡快求醫。

癦及痣屬於良性的黑色素細胞增生，可以是先天或後天形成。隨年紀增長，癦及痣的數量亦會愈來愈多；而黑色素瘤可以是原發性，亦可由癦或痣慢慢演化而成，能生長在皮膚任何地方，包括臉部、軀幹及四肢等。跟癦或痣不同，黑色素瘤形狀不規則，邊界不明顯，可能呈啡、黑、白、藍、紅、灰等顏色，甚至出現痕癢、流血、潰瘍等。

分4個類型

黑色素瘤分為4個類型，第一種為「惡性曬斑型」，它不像普通的曬斑或太陽斑那麼圓，邊界不明顯，顏色亦不如普通曬斑均勻；第二種是「表淺擴散型」，它主要向水平生長，有不同顏色，包括藍色及黑色等；第三種是「結節型」，呈結節狀，可侵入至皮膚較深層的位置；最後一種是「肢端型」，常見於亞洲人，主要生長於手掌腳掌及手指腳趾等地方。另外亦有些無色素的黑色素瘤，屬於較為罕見的黑色素瘤。劉顏銘指，「建議平時多留意自己手掌腳掌，出現異常時就要立即求醫。」

如何分辨黑色素瘤？

Asymmetry 對稱：

癦痣上下或左右不對稱

Border 邊界：

癦痣的邊緣不規則、沒有明顯邊界

Colour 顏色：

癦痣的顏色不均勻、有多種顏色

Diameter 直徑：大於6毫米

Evolution 演化：

癦痣出現快速變化，例如形狀改變、變大、凸起，甚至出現痕癢、疼痛，表面出現潰瘍、流血等