留意5個徵狀 及早保養推遲老花

每日花大量時間看手機、用電腦，眼睛長時間做近距離工作，可令老花眼提早發生，不少人未到四十就已經有老花。其實眼睛出現老花問題前會有「類老花」，若在類老花階段好好保養眼睛，讓眼睛有充分的休息，可以幫助視力恢復，推遲患上老花的時間。

類老花徵狀 如何知道自己是否有「類老花」？出現以下五個症狀就顯示離老花眼的日子不遠： 1. 光線昏暗時難看得清楚； 2. 近距離閱讀或看手機屏幕或看不清楚； 3. 視線轉移時需要花多些時間才能看清； 4. 視力有時清晰，有時較模糊； 5. 眼睛及雙眉之間常有痠脹感覺。

保持良好用眼原則

假如你已經有這些症狀，就一定要保持良好的用眼原則，例如用電腦或手機30分鐘就要讓眼睛休息5至10分鐘，例如閉上眼睛或望向遠方，讓眼睛肌肉可以放鬆，不再繃緊。同時，用手機、電腦及看書都要保持適當的距離，而電子屏幕的光線也不宜比環境更光亮。此外，亦要多攝取對眼睛有益的食物，幫助維持眼睛健康。

睫狀肌失去彈性

老化是源於睫狀肌逐漸失去彈性，導致近距離視力變得模糊，而長時間近距離視物會令睫狀肌一直維持緊繃狀態，容易造成肌肉疲累。故此平日多看遠方，令睫狀肌放鬆，有助維持肌肉彈性，避免老花眼提早上身。