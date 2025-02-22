留意5個日常習慣 減重減脂唔反彈

10個人減肥，只有2個人成功，而2個人當中，只有一個可維持效果唔反彈！因為大部分人減肥只希望用短期有效的方法，而不是建立良好日常習慣！只要建立以下5個日常習慣，毋須刻意減肥，身上多餘脂肪都會自動消失！

1. 增加能量消耗 身體脂肪較少的人，往往攝取更多熱量，但可保持低體脂，原因是就是他們較活躍，少久坐。你未必需要大量有氧運動去維持「高度活躍」，但要確保每天有步行8,000至10,000步，最好每周加幾次重訓。

2. 自我監察 每天有很多東西可以追蹤監察，首先是體重；其次是宏量營養素的攝取，即碳水化合物、蛋白質和脂肪，因為這些東西提供熱量，可以計算你每日吸收和消耗的話，自然對減脂更有把握。第三是每日步數。

3. 睡眠 睡眠對維持肌肉及減脂十分重要，每日除了要有充足睡眠時間，睡眠質素也不容忽視。可做好睡眠衛生，睡前放鬆不玩手機和其他刺激精神的東西，並讓睡眠環境黑暗和寧靜。也要避免在下午、晚間攝取咖啡因。

4. 飲食 多進食蛋白質食物，例如蛋、魚類、雞肉、乳酪等，然後確保每日有5份蔬果，這些都可讓你感到飽足，減少吃多餘的食物。碳水化合物方面，盡量用全穀物去填滿，糙米、番薯、薯仔等，具有較高纖維並有較低升醣指數，穩定為身體提供能量。脂肪則建議牛油果、堅果等健康油脂。

5. 設立目標 設立目標時，要問自己幾個問題，包括Why、What、How，為何要建立瘦體質？這是你減脂的大方向；其次是從哪些方面改進，例如吃得健康點、睡得好一點。最後是如何實踐這些健康習慣，令你毋須想著「我要減20磅」，便從生活習慣改善中，慢慢得到效果及達成目標。