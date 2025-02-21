番石榴營養｜吃番石榴籽會便秘？營養師揭5大好處減肥降血壓

如果吃番石榴吐走果核，就可能錯失了很多營養！有醫生指，有人會以為吃番石榴籽會便秘，但其實番石榴連籽吃有5大營養好處，不但可以通便，更有助降血壓。但不建議3類人吃。

吃番石榴籽會便秘？ 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，許多人喜歡吃番石榴籽，但卻會擔心可能導致便秘而不敢過量食用。實際上，番石榴籽本身並不會引起便秘，並且其營養價值十分豐富。她建議，搭配適量水分攝取，番石榴籽能有效促進腸胃蠕動，協助排便。而其好處如下： 1.促進減重，增加飽足感 番石榴籽富含膳食纖維且不含膽固醇，飯前食用可增加飽腹感，對於體重控制特別有效。 2.改善便秘 番石榴籽中的豐富纖維有助於刺激腸胃蠕動，搭配充分的水分攝取，可使排便過程更加順暢。 3.調節血壓 番石榴籽中鉀的含量較高，有助於血壓的調節，同時具利尿效果，有助排出體內多餘水分。如果感到身體腫脹，適量食用番石榴有助於消水腫。 4.抗炎作用 番石榴籽含有豐富的維他命C，能有效中和自由基，降低發炎反應。尤其對於經常熬夜或面臨高壓環境的人，補充番石榴籽可增強身體的防護能力。

3類人忌吃番石榴籽 不過，營養師高敏敏提醒，儘管番石榴籽具有多項健康益處，但以下三類人群需特別小心： 1. 腸胃消化功能較弱者 小孩、腸胃炎患者或有胃潰瘍的人群，食用番石榴籽可能會造成腸胃負擔，建議適量或避免食用。 2. 不習慣高纖飲食者 腸胃較敏感的個體在初次食用時可能會出現不適，建議逐步增加攝取量，以便讓腸胃適應。 3. 剛接受腸胃手術者 手術後的恢復期內，建議去除番石榴籽，只食用果肉，以減少腸胃負擔。 營養師高敏敏建議，食用番石榴時，應避免添加梅粉或其他調味料，以減少鈉和糖的攝入，讓你能夠享受其自然風味。雖然番石榴營養豐富，建議每天食用一顆為宜，且不應取代蔬菜，因為番石榴與蔬菜提供的營養成分有所不同。均衡的飲食仍然是維持健康的最佳策略。