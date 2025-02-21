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健康
2025-02-21 20:30:00

番石榴營養｜吃番石榴籽會便秘？營養師揭5大好處減肥降血壓

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番石榴營養｜吃番石榴籽會便秘？營養師揭5大好處減肥降血壓

番石榴營養｜吃番石榴籽會便秘？營養師揭5大好處減肥降血壓

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如果吃番石榴吐走果核，就可能錯失了很多營養！有醫生指，有人會以為吃番石榴籽會便秘，但其實番石榴連籽吃有5大營養好處，不但可以通便，更有助降血壓。但不建議3類人吃。

吃番石榴籽會便秘？

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，許多人喜歡吃番石榴籽，但卻會擔心可能導致便秘而不敢過量食用。實際上，番石榴籽本身並不會引起便秘，並且其營養價值十分豐富。她建議，搭配適量水分攝取，番石榴籽能有效促進腸胃蠕動，協助排便。而其好處如下：

1.促進減重，增加飽足感

  • 番石榴籽富含膳食纖維且不含膽固醇，飯前食用可增加飽腹感，對於體重控制特別有效。

2.改善便秘

  • 番石榴籽中的豐富纖維有助於刺激腸胃蠕動，搭配充分的水分攝取，可使排便過程更加順暢。

3.調節血壓

  • 番石榴籽中鉀的含量較高，有助於血壓的調節，同時具利尿效果，有助排出體內多餘水分。如果感到身體腫脹，適量食用番石榴有助於消水腫。

4.抗炎作用

  • 番石榴籽含有豐富的維他命C，能有效中和自由基，降低發炎反應。尤其對於經常熬夜或面臨高壓環境的人，補充番石榴籽可增強身體的防護能力。
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便秘解決方法，便秘吃甚麼？（am730製圖） 便秘解決方法，便秘吃甚麼？（am730製圖） 便秘解決方法，便秘吃甚麼？（am730製圖） 便秘解決方法，便秘吃甚麼？（am730製圖）

3類人忌吃番石榴籽

不過，營養師高敏敏提醒，儘管番石榴籽具有多項健康益處，但以下三類人群需特別小心：

1. 腸胃消化功能較弱者

  • 小孩、腸胃炎患者或有胃潰瘍的人群，食用番石榴籽可能會造成腸胃負擔，建議適量或避免食用。

2. 不習慣高纖飲食者 

  • 腸胃較敏感的個體在初次食用時可能會出現不適，建議逐步增加攝取量，以便讓腸胃適應。

3. 剛接受腸胃手術者

  • 手術後的恢復期內，建議去除番石榴籽，只食用果肉，以減少腸胃負擔。

營養師高敏敏建議，食用番石榴時，應避免添加梅粉或其他調味料，以減少鈉和糖的攝入，讓你能夠享受其自然風味。雖然番石榴營養豐富，建議每天食用一顆為宜，且不應取代蔬菜，因為番石榴與蔬菜提供的營養成分有所不同。均衡的飲食仍然是維持健康的最佳策略。

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