番薯食得其法 可防心臟病兼助減肥

番薯幾乎全年也有供應，味道甜糯，既可以簡單蒸或煮來吃，也可以花點心思，用來炆燉入饌，更能做糕點及糖水。番薯雖然含有大量碳水化合物，但只要適當烹煮及適量食用，就可以幫助預防血管硬化、控制體重及改善腸道生態等，好處多多。

5大益處

價廉物美的番薯，含有大量纖維，亦提供蛋白質，卻幾乎不含脂肪，亦有β-胡蘿蔔素、葉酸、多種維他命和微量元素。適當食用可帶來很多健康益處，包括：

• 預防心血管疾病：番薯含有大量纖維，有助降低膽固醇，所含的多醣類物質也有助預防血管硬化，從而降低心血管病的風險。

• 幫助控制體重：番薯是高營養價值的澱粉類食物，當中的纖維可以提供更大的飽足感，適合用來代替白飯及麵條等主食。

• 改善腸道生態：可以提供大量纖維，幫助促進腸道益生菌生長及抑制壞菌數量，故有助維護腸道健康及減少腸道問題發生。

• 穩定血糖水平：番薯屬於中升糖指數，加上纖維量高，容易維持飽足感，所以較不會引起血糖和胰島素波動。

• 保護眼睛視力：番薯含有大量β-胡蘿蔔素，有助維持視力和降低黃斑區病變的風險。

只限原型番薯

不過，番薯對健康的好處只限食用以蒸或煮方式炮製原型番薯，以番薯製成的番薯條、番薯圓及其他產物，添加了很多糖分、油脂及鹽，就未必能有益身體。