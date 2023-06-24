異位性皮膚炎搔抓到流血 中藥內服外敷改善體質

中醫認為急性異位性皮膚炎是先天稟賦不足再加上後天失調，導致脾失健運、生濕化熱、濕熱外發肌膚產生病灶；慢性則因濕蘊日久，傷津耗血，引起血虛生風生燥，使皮膚暗紅增厚、乾燥脫屑。為改善體質上的偏差、調節免疫力、減少過敏等。

30歲的李先生患有異位性皮膚炎，平時喜歡吃炸物、喝冷飲、熬夜，當異位性皮膚炎發作時，常常把患部抓到破皮流血，讓他非常困擾，因此到中醫門診就醫，醫師開立內服藥與外用藥膏，並建議改善平日的生活習慣，經過三個月內服外敷的調養後，病況穩定不用再繼續吃藥。

異位性皮膚炎 大多五歲前發病

異位性皮膚炎是一種濕疹合併異位性體質的疾病，可能因為遺傳、環境、情緒等因素影響，誘發過敏免疫反應。急性異位性皮膚炎發作時會長丘疹、水泡並且產生劇烈搔癢；亞急性期水泡會慢慢減少，但皮膚表層開始輕度糜爛、脫屑，容易因過度搔抓出血；慢性的異位性皮膚炎會持續搔癢超過4至6周且皮膚開始乾燥、脫屑、皮紋變厚。

恩主公醫院中醫部內婦兒科黃琦雯醫師表示，大部分患者在5歲前會發病，通常10歲後症狀會慢慢緩解，但仍有10%患者會持續發病到成年，也有部分患者成年後才發病，成年患者的症狀多數比孩童患者嚴重。