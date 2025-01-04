異位性皮膚炎搲到睡不著、出現社交障礙 「新藥治療」助提升生活品質

一名高三考生小妍因異位性皮膚炎長期困擾，全身搔癢難耐且出現大片傷口，讓她上學時缺乏自信，甚至一度抗拒上學。面對學測的準備壓力，她幸運透過新型口服小分子藥物治療後，成功改善症狀，重拾課業專注力。

診斷異位性皮膚炎 恐致身心壓力 亞洲大學附屬醫院皮膚科主治醫生沈冠宇表示，異位性皮膚炎是種常見的慢性皮膚發炎疾病，主要症狀為劇烈搔癢和皮膚乾燥。患者因持續搔抓，常出現皮膚發紅、脫屑、出水等症狀，隨著病情惡化產生苔蘚化、大面積傷口，甚至引發細菌感染。這些症狀不僅影響患者的睡眠品質，更可能導致心理壓力與社交障礙。

新型治療法 短時間能見效 在治療方面，傳統以口服類固醇為主要方式，但隨著醫療進步，治療選擇更加多元，可根據病情評估使用免疫抑制劑、紫外線照射等治療。新一代的口服小分子藥物(JAK抑制劑)更為重症患者帶來新希望，如小妍在服藥後短短兩天即見顯著改善。然而，醫生提醒使用新藥時需定期進行血液檢查，監測可能的副作用。

預防護理是關鍵 需要長期管理 沈冠宇醫生特別強調，疾病控制後的基礎保養更為關鍵。患者必須堅持三大護理原則：定期使用保濕劑、充分補充水分，以及避免接觸刺激物或致敏原。特別是保濕乳液的使用，能有效修復脆弱的皮膚屏障，預防細菌感染。正確的保養就像為受損的皮膚建立保護層，是維持病情穩定的重要關鍵。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】