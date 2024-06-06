異位性皮膚炎搲爛皮膚！醫生建議「日常咁做」有效控病

異位性皮膚炎是常見的慢性發炎皮膚疾病，可以影響任何年齡層的人，其中又以兒童最常見，與家族史、過敏、免疫系統失調和皮膚屏障功能受損等因素都有相關。而異位性皮膚炎對患者造成的困擾不只在於外觀，嚴重甚至會影響睡眠、情緒、生活作息、學業及工作表現。

避免症狀發作 視個人體質與氣候選擇膏狀或乳液

異位性皮膚炎常見的皮膚症狀為乾燥、癢、紅腫和紅疹等，因此建議平時養成使用保濕產品的習慣，可減少搔抓與皮膚被破壞的機會。安南醫院皮膚科醫生陳郁蓁建議，患者依據個人膚況及氣候濕度來選用合適的保濕產品：膚質極為乾燥、或在乾冷冬天，可選擇如凡士林或乳霜類膏狀保濕產品；在潮濕悶熱的夏季則建議清爽型的乳液即可。其次，盡可能遠離誘發或惡化的因素，如：氣溫、濕度、衣物材質、特殊過敏原、情緒或心理壓力等。

此外，也應盡量待在氣溫及濕度適中的環境，衣物則建議選擇較為透氣、且對皮膚刺激較小的純棉材質，並避免人造絲類的衣物。