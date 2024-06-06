異位性皮膚炎搲爛皮膚！醫生建議「日常咁做」有效控病

異位性皮膚炎是常見的慢性發炎皮膚疾病，可以影響任何年齡層的人，其中又以兒童最常見，與家族史、過敏、免疫系統失調和皮膚屏障功能受損等因素都有相關。而異位性皮膚炎對患者造成的困擾不只在於外觀，嚴重甚至會影響睡眠、情緒、生活作息、學業及工作表現。
避免症狀發作 視個人體質與氣候選擇膏狀或乳液
異位性皮膚炎常見的皮膚症狀為乾燥、癢、紅腫和紅疹等，因此建議平時養成使用保濕產品的習慣，可減少搔抓與皮膚被破壞的機會。安南醫院皮膚科醫生陳郁蓁建議，患者依據個人膚況及氣候濕度來選用合適的保濕產品：膚質極為乾燥、或在乾冷冬天，可選擇如凡士林或乳霜類膏狀保濕產品；在潮濕悶熱的夏季則建議清爽型的乳液即可。其次，盡可能遠離誘發或惡化的因素，如：氣溫、濕度、衣物材質、特殊過敏原、情緒或心理壓力等。
此外，也應盡量待在氣溫及濕度適中的環境，衣物則建議選擇較為透氣、且對皮膚刺激較小的純棉材質，並避免人造絲類的衣物。
急性發作不要拖 常見治療方式
異位性皮膚炎急性發作或較為嚴重時，就需接受專業治療，才能有效控制病情。陳郁蓁醫生分享針對異位性皮膚炎的傳統治療，包括：局部的外用藥膏、照光治療及口服藥物，大部分患者都能因此緩解發炎並止癢，讓皮膚得以恢復屏障功能；不過，仍有少數患者經傳統治療後，依然無法控制病情，此時就會建議使用較新型的治療武器，例如：小分子藥物(口服)及生物製劑(針劑)。
異位性皮膚炎治療三要素 有效控制病情
除了透過適度運動、規律的生活作息等方式調適，異位性皮膚炎的控制與治療還有三大重點：一是患者須持之以恆地使用保濕產品，二是可透過自我觀察或過敏原檢測，找出個人過敏原以避免各種易誘發的因素，三是及時諮詢專業醫生的意見，以接受最合適的治療，才能避免不必要的副作用和併發症，同時維持良好的生活品質。
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