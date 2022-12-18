異位性皮膚炎痕到搲損 3大類藥物助緩解

異位性皮膚炎是一種慢性且會反覆發作的皮膚疾病，患者的皮膚除了會出現乾燥搔癢之外，不同的人會合併有不同症狀，如紅疹、脫皮、滲出組織液、結痂或苔癬化等。

異位性皮膚炎(濕疹)是一種慢性且會反覆發作的皮膚疾病，患者的皮膚除了會出現乾燥搔癢之外，不同的人會合併有不同症狀，如紅疹、脫皮、滲出組織液、結痂或苔癬化等。目前全世界約有5-20%的小孩罹患異位性皮膚炎，雖然許多人在年紀漸增之後，異位性皮膚炎也隨之改善，但也有人在長大成人之後仍持續發作，甚至繼續惡化。

治療異位性皮膚炎 常見 3 大產品

由於異位性皮膚炎的發作牽涉到多種機制，少數特別嚴重的異位性皮膚炎甚至可能需要醫師開立生物製劑或免疫抑制劑來進行治療。一般常見的輕微異位性皮膚炎則可由以下三大治療產品來改善：

皮膚保濕劑：皮膚保濕是對抗異位性皮膚炎的基本要素，含水量較少的油性軟膏通常有較好的保濕效果，含尿素成分的亦可提升保濕效果。保濕產品應該一天至少使用兩次，或是在感覺到皮膚粗糙乾燥時就使用，特別是在皮膚清潔 ( 例如洗澡或洗手 ) 之後。

皮膚止癢劑 ( 抗組織胺 ) ：異位性皮膚炎會伴隨皮膚癢的症狀，因此病人經常使用抗組織胺外用藥膏來抑制患部的發炎反應及搔癢感。市面上許多止癢藥膏也會添加薄荷醇、冬青油或樟腦等清涼劑，透過清涼感來分散對癢感的注意力，但要注意的是患部皮膚若過於脆弱敏感，也可能因為清涼劑的刺激而誘發紅腫等反應；此外， 2 歲以下兒童應避免使用添加薄荷醇、冬青油或樟腦等清涼劑之藥膏。

對於搔癢感較嚴重的人也可併用口服抗組織胺，但應注意第一代抗組織胺容易有嗜睡的副作用，使用後應避免操作機械或開車等需要專注的工作。