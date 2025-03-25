異位性皮膚炎重度發作不敢上學！「1精準治療」助自信重返校園

異位性皮膚炎病人都要重視日常的基礎保濕護理，使用乳液、凝膠、軟膏等保濕產品有助於維持皮膚屏障的完整性，有效降低發炎的機率。

小一的小森四肢和背部皮膚布滿大片紅疹，嚴重的搔癢讓他白天無法專注學習，晚上睡眠也被癢感頻頻驚醒。為了掩飾皮膚狀況，小森開始對外界目光感到恐懼，甚至害怕上學，為小森身心帶來負面影響。就醫經診斷，小森屬於重度異位性皮膚炎，並接受口服免疫抑制劑及外用類固醇藥膏治療，同時使用生物製劑療程。經歷半年多的積極治療及追蹤，小森身上的紅疹明顯改善，困擾多時的癢感獲得控制，重拾自信，開心回到校園生活。

傳統治療反覆發作、效果 欠 佳 生物製劑助精準阻斷發炎

中國醫藥大學兒童醫院兒童過敏免疫風濕科楊樹文醫生說明，傳統治療方法包括患部的保濕、避免致敏原、口服免疫抑制劑、紫外線光照治療、類固醇藥物等。若傳統治療效果欠佳、症狀反覆發作，則可考慮使用生物製劑，阻斷發炎反應路徑，緩解癢感。而生物製劑能更精準地抑制疾病的發炎機制，不僅改善紅疹及搔癢等困擾，還能降低病情復發的機率。

楊樹文醫生進一步補充，醫生會根據病灶的面積及嚴重程度選擇適當的治療方法。局部治療可使用免疫抑制劑藥膏、類固醇藥膏等；若伴隨感染，則需要用抗生素治療。對於病情較嚴重或病灶範圍較廣的中重度異位性皮膚炎病人，可能需要考慮全身性治療。外用藥物可搭配「濕敷療法」，作為急性發作、慢性期的修復或替代全身性治療的選擇。

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