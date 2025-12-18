異位性皮膚炎點樣用藥、食嘢、著衫？醫生逐樣話你知

異位性皮膚炎是個慢性免疫皮膚疾病，許多家長跟患者對於生活照護總是有著許許多的問題，對此，國泰綜合醫院暨內湖國泰診所皮膚科主治醫生羅陽一一為大家解答。

中重度患者需適當搭配口服藥 使用方式可以醫生討論 許多中重度的患者，生活質素往往極差，也很容易因為癢導致晚上因持續搔抓，造成睡眠質素欠佳，進而影響隔天的學習或上班，也容易因大面積皮膚受影響而影響外表、自信心及社交情形，故適當搭配口服用藥治療是必要的。至於口服用藥的劑量、副作用及使用時間均可再與醫生視個別狀況討論，不需一開始就認為口服藥物是萬惡的。 藥膏也可能有副作用 需注意使用時間與塗抹面積 類固醇藥膏效果好，但副作用也不少，而強效類固醇多只適合短期使用、或用於皮膚較厚之區域(手掌、腳掌)，若病灶是大範圍的情形還是需與醫生討論是否加上口服藥來控制。現在有三種非類固醇類的免疫調節劑藥膏，也可能會有塗抹完後局部刺痛不舒服的症狀，故醫生會視情況(病灶位置、範圍、是否是急性期等)決定處方與否。此外，由於身體每一處皮膚的厚度均不同，所以切勿把一條藥膏將所有的病灶一起塗抹，會大幅增加副作用的機率。

紫外光照治療可抑制過度免疫反應 需循序漸進數個月治療 紫外光照治療是取特定波段的紫外光來做治療，可抑制皮膚表面的金黃色葡萄球菌等細菌、減少超級抗原的生成，以及最重要的是抑制過度的免疫細胞及其所分泌的發炎細胞激素及反應。一般要循序漸進地接受數個月的治療，頻率則為一周二至三次。 選對衣服質料與飲食 有助控制症狀 傳統上都認為異膚體質的人只適合棉質及絲質的質料，羊毛及較粗糙的布料則較不建議，但近年的研究發現，若是屬於纖維較細(18.5 µm以下)的美麗諾羊毛，也有同樣降低異位性膚炎症狀的效果。但羊毛確實不是異位性皮膚炎衣服質料的首選，透氣、柔軟、排汗佳的衣服才是異膚寶寶的首選。 此外，許多人確實注意到吃完特定食物後身體變得刺癢不舒服，這大多是因為組織胺的釋放，所以應該說是食物誘發異位性皮膚炎發作，而不是真的食物過敏。故若異位性皮膚正在發作的期間，盡量減少富含組織胺或易使身體釋放組織胺的食物對症狀可能會有幫助。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】