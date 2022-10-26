疫下成為「外賣族」？小心糖尿病風險！

香港人生活忙碌，有時吃外賣是在所難免。不過長期攝取過量脂肪，會導致肥胖問題！內分泌及糖尿科專科醫生黃卓力指，肥胖會導致身體出現胰島素阻抗，令血糖上升。選擇食物時應以低脂、少鹽少糖為原則，並補充足夠膳食纖維，可延長身體吸收碳水化合物的時間，減低對胰島素的要求及穩定血糖。

據醫管局資料顯示，全港有逾70萬糖尿病患者。疫情下，方便快捷的外賣成為不少人的選擇。怎樣才可以吃得健康？在抗疫期間，市民外出運動的時間亦相對減少。這些因疫情而改變的生活習慣，隨時構成糖尿病風險！內分泌及糖尿科專科醫生黃卓力及註冊營養師李淑玶（Mimi）為你提供專業意見。

黃醫生補充，除不良飲食習慣外，年紀增長（45歲或以上）、有家族遺傳病史或長期病患（如高血壓、高膽固醇或多囊卵巢症等），均屬危險一族。

年輕化勿輕視！及早檢查揪出危機

研究指，香港18至39歲年齡層人士中，大約每6個人就有1個處於初發糖尿病的時期，年輕化趨勢絕對不容忽視！糖尿病初期的病徵不明顯，容易被忽略，令不少人患病而不自知。黃醫生建議：「35歲或以上人士應定期進行身體檢查，有助早發現早治療，避免初期的糖尿病進展成糖尿病。」

一旦血糖控制不理想，或會引致其他併發症，包括心血管疾病（如冠心病及中風等）、糖尿上眼、糖尿腎病及糖尿腳等，後果可大可小！

生活調整配合藥物 雙管齊下

患者要控制好病情，應養成恆常運動習慣。建議每星期進行至少3天中等強度運動，以達至每星期累積最少150分鐘運動，有助增加血糖吸收，減低身體對胰島素的阻抗性，達至控糖效果。即使疫情下有環境限制，亦可嘗試有氧及肌肉訓練等家居運動。如改善生活習慣後仍未能控制血糖水平的話，建議可配合藥物治療。現時口服糖尿藥物有不少選擇，其中有藥物能幫助抑制腸促胰島素的分解，在血糖高時發揮降糖作用，改善血糖水平。與某些傳統藥物相比，更減少引起低血糖及體重增加等副作用。黃醫生亦再次提醒，定期檢查尤其重要，及早發現更有利控制病情。

營養師：飲食控制有妙法

長遠要控制糖尿病情，患者須從飲食習慣着手。註冊營養師李淑玶（Mimi）表示定時定量進食是關鍵，「有些病人誤解少吃一餐會有利控制血糖指數，但實際上有可能反導致血糖過低問題，而一餐中進食過量，血糖指數亦會飆高，穩定血糖水平很重要。」

另外，維持均衡及多元化飲食絕不可少。Mimi指，患者無須特意避免澱粉類食物，每餐可適量進食五穀類，例如燕麥、糙米、藜麥、豆類等高纖澱粉食物。盡量選擇新鮮食材，避免食用含多種調味料的加工食品，減低過量攝取鹽、糖的機會。