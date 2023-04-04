疫下痛症加劇 宜提升治療認知

不少人正受慢性痛症困擾，如頭痛、肌肉痛、關節痛等，往往影響工作和睡眠，甚至引起情緒問題。調查發現逾六成人並沒有因此求醫，八成人認為可自行處理，不過大部分人對止痛藥及止痛貼等的認知並不足，還應正視痛症管理，求醫並正確用藥。 藥劑連線藥劑師吳苑彤表示，慢性痛症主要分3類，「首先是身體組織或器官受損而感到觸痛的感官痛症，痛楚會隨活動量增加；其次是因為神經受損或其功能失調而引起，患者會感到刺痛、觸電、火燒等；最後是沒有明顯原因的自發性或原發性痛楚。」

形成惡性循環 過往的研究指出，長期痛症會影響七成患者的日常生活，如上落樓梯等，又或因痛楚而不能睡一覺好，久而久之出現情緒問題；亦有近四成人有感影響工作，兩成人曾為痛症而請病假。吳苑彤續指，「不少患者會因痛楚而減少活動，引致肌肉繃緊，繼而為身體狀況出現焦慮和壓力，若睡眠質素下降，又會因疲勞減少活動，引發惡性循環。」 止痛治療認知不足 為了解疫情對痛症的影響及市民對痛症治療的認知，藥劑連線作出街頭訪問，結果發現最常見肩、頸、膝、手腕關節痛症，而33%人在疫情期間感到痛楚加劇，原因多為身體機能下降、易喘氣不能做運動及長新冠，與疫情不無關係。另外，多達68%人沒有因痛症求醫，當中八成認為可自行處理。止痛藥的使用方面，大部分人使用撲熱息痛，亦有人使用新一代COX-2消炎止痛藥，吳苑彤提醒，「這為醫生處方藥物，但部分受訪者自行於零售店購買，做法不恰當之外，亦增加出現副作用的風險，如心血管疾病機率增加等。」至於消炎止痛貼，75%人不知道有分處方及非處方兩種。結果顯示有必要加強市民對止痛治療的認知。

