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健康
2022-11-29 18:58:48

疫後「健」希望 助新冠患者加速復康

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長新冠

新冠疫情在港肆虐接近3年，現時每日仍有數千宗確診個案，同時有不少慢性疾病或癌症新冠康復者，正受到不同的後遺症所影響，影響日常生活。為此香港病人組織聯盟推出「疫後『健』希望——新冠病人復康關懷計劃」，幫助病友紓緩身心不適。

 

多管齊下 促進康復

疫後「健」希望——新冠病人復康關懷計劃從兩方面支援患者：

  • 病人組織領袖新冠復康培訓課程——由傳染病學及呼吸系統科醫生、臨床心理學家、註冊營養師、物理治療師主理一系列工作坊，向病人組織領袖分享新冠復康知識，以便支援組織內的病友盡早康復。
  • 製作跨專科醫學教育系列——內容包括新冠肺炎醫學知識、後遺症管理、心理健康、復康練習、營養建議等，上載於香港復康會e2care康程式網上學習平台，方便病人組織及其他患者，以線上模式自我學習及重溫，促進康復。
疫後「健」希望

復康網上課程從多方面教育患者有關新冠復康的知識。

網上復康醫學教育課程內容簡介

 

網上課程題目

講者

主要內容

1

新冠肺炎最新情況及有關治療

感染及傳染病科專科醫生

林緯遜醫生

 
  • 新冠肺炎後遺症概況 包括病徵成因高危人士及預防方法
  • 感染新冠肺炎的治療
  • 預防再次感染新冠肺炎

 

2

處理咳嗽氣促等新冠肺炎後遺症及預防二次感染

呼吸系統科專科醫生

盧浩然醫生

 
  • 新冠肺炎後遺症的由來及避免二次感染
  • 新冠肺炎康復者不能忽視的變化
  • 新冠肺炎後遺症與氣管毛病

 

3

疫後建精神

臨床心理學家

黃沛霖博士
  • 新冠肺炎後遺症與精神及情緒的關係
  • 處理腦霧及情緒問題
  • 處理新冠肺炎帶來的睡眠問題
  • 紓緩情緒小練習

 

4

疫後吃出健康來

註冊營養師

羅嘉敏女士
  • 介紹重要營養素以增強免疫系統
  • 以飲食紓緩新冠後遺症，包括咳嗽抑鬱或焦慮情緒及味覺失調等
  • 關於預防新冠肺炎常見飲食謬誤及有關營養攝取技巧
  • 增強免疫力推介食譜

 

5

重建動力

註冊物理治療師

黎悅儀女士
  • 講解以運動幫助紓緩或改善新冠肺炎後遺症， 包括腹式呼吸心肺功能訓練及肌肉強化運動等
  • 深呼吸運動及帶氧運動示範
  • 肌肉強化運動示範

 

網址：https://bit.ly/caring_program

疫後「健」希望

疫後「健」希望——新冠病人復康關懷計劃，幫助新冠患者擺脫後遺症的身心影響。

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