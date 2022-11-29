疫後「健」希望 助新冠患者加速復康

新冠疫情在港肆虐接近3年，現時每日仍有數千宗確診個案，同時有不少慢性疾病或癌症新冠康復者，正受到不同的後遺症所影響，影響日常生活。為此香港病人組織聯盟推出「疫後『健』希望——新冠病人復康關懷計劃」，幫助病友紓緩身心不適。

多管齊下 促進康復

疫後「健」希望——新冠病人復康關懷計劃從兩方面支援患者：