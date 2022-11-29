疫後「健」希望 助新冠患者加速復康

新冠疫情在港肆虐接近3年，現時每日仍有數千宗確診個案，同時有不少慢性疾病或癌症新冠康復者，正受到不同的後遺症所影響，影響日常生活。為此香港病人組織聯盟推出「疫後『健』希望——新冠病人復康關懷計劃」，幫助病友紓緩身心不適。
多管齊下 促進康復
疫後「健」希望——新冠病人復康關懷計劃從兩方面支援患者：
- 病人組織領袖新冠復康培訓課程——由傳染病學及呼吸系統科醫生、臨床心理學家、註冊營養師、物理治療師主理一系列工作坊，向病人組織領袖分享新冠復康知識，以便支援組織內的病友盡早康復。
- 製作跨專科醫學教育系列——內容包括新冠肺炎醫學知識、後遺症管理、心理健康、復康練習、營養建議等，上載於香港復康會e2care康程式網上學習平台，方便病人組織及其他患者，以線上模式自我學習及重溫，促進康復。
網上復康醫學教育課程內容簡介
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網上課程題目
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講者
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主要內容
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1
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新冠肺炎最新情況及有關治療
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感染及傳染病科專科醫生
林緯遜醫生
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2
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處理咳嗽氣促等新冠肺炎後遺症及預防二次感染
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呼吸系統科專科醫生
盧浩然醫生
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3
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疫後建精神
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臨床心理學家
黃沛霖博士
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4
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疫後吃出健康來
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註冊營養師
羅嘉敏女士
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5
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重建動力
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註冊物理治療師
黎悅儀女士
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