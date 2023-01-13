疫情後莫名皮膚癢、掉髮？中醫教你怎麼辦

疫情後的喘咳胸悶，若是因為長期足不出戶、追劇滑手機的姿勢不良而引起，那針灸、推拿可能比中藥更立即見效。

一位60多歲退休的患者，這一年來經歷過重大手術及新冠肺炎的折磨，加上近半年疫情加劇，與家人聚少離多，身體不適和心理壓力打亂了原本平靜日常生活，常抱怨疲倦、易喘、失眠、咳嗽、關節痠痛等症狀，甚至注意力不集中、皮膚癢、掉髮情況也加重。

身心健康是動態平衡 後疫情時代重要關鍵

臺北市立聯合醫院忠孝院區中醫科主治醫師張琮瑋說，自疫情以來，慢慢受到重視的公共衛生學提到預防疾病、延長壽命、促進身心健康是政府和社會可以共同努力的目標，由於科技、醫學的高度發展，在預防疾病、延長壽命已有卓越的表現，身心健康這方面也逐漸受到關注，在後疫情時期，身體和心理的健康狀況，更是左右能否踏穩解放後社會的重要關鍵因素。