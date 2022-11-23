疫情期間屏幕時間暴增1小時20分 外國研究：青少年增加最多

《美國醫學會雜誌·兒科》(JAMA Pediatrics)調查，全球孩童平均每天使用屏幕的時間增加了1小時20分鐘，其中以12至18歲的青少年增加最多。

疫情爆發以來，全世界孩童經常宅在家防疫、遠距上課、玩手遊或電動。據《CNN》引述《美國醫學會雜誌·兒科》(JAMA Pediatrics)調查，全球孩童平均每天使用屏幕的時間增加了1小時20分鐘，其中以12至18歲的青少年增加最多，而且父母盯螢幕的時間和壓力程度，也和小孩使用螢幕的時間長度有關。

《美國醫學會雜誌·兒科》11月初發表一份由加拿大與愛爾蘭學者研究的報告，調查全世界3萬名孩童，自2020年1月1日至2022年3月5日期間使用屏幕時間和電子設備的結果。這些學童年齡從3歲到18歲不等，平均年齡為9歲。

12 至 18 歲青少年增加時數最長

分析顯示，孩童在疫情期間，平均每天使用螢幕的時間增加了1.5倍，從疫情前每天使用162分鐘，增加到246分鐘。孩童每天光是花在手持電子產品和個人電腦上的平均時間就分別增加了44分鐘和46分鐘。增幅最大的年齡層為12至18歲的青少年，因為他們使用數碼設備的機率比年幼的孩童更高。

由於工作、上學、學習、社交和娛樂都會用到電子設備，電子設備在疫情期間已成為日常生活和互動的核心之一，有兩成的父母為小孩添購了新設備，主要是電腦和手持數碼產品。

不過，由於多數孩童在疫情期間採取遠距上課，研究人員指出，增加使用屏幕時間有可能是因為在上課。還有，有些數據使用回溯性統計，父母也有可能記錯小孩在疫情前使用螢幕的時間。