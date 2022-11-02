疫情緩解！健身熱潮小心運動反受傷

最近因疫情趨緩，愈來愈多人開始重回健身房做運動，卻因為運動量一下增加太多或忽略暖身運動，而造成運動傷害，故看復健門診患者有增多現象。

熱愛肌力訓練的60歲男子，疫情後重回健身房運動，卻因操過頭而造成「髂脛束症候群」，膝蓋痛到跛行就醫。醫師建議，上了年紀後運動不要貪多貪猛，而是要視情況循序漸進，運動前暖身及運動後伸展都要確實，才能避免運動傷害。

疫情趨緩健身熱 留心運動傷害

澄清醫院中港院區復健部主任蕭安芳表示，最近因疫情趨緩，愈來愈多人開始重回健身房做運動，卻因為運動量一下增加太多或忽略暖身運動，而造成運動傷害，故看復健門診患者有增多現象。

澄清醫院中港院區復健部主任蕭安芳表示，「髂脛束症候群」通常是因為從事反覆膝蓋彎曲伸直的運動，如：跑馬拉松、騎腳踏車等，或突然大量增加運動量，導致膝蓋外側的髂脛束因反覆摩擦而腫脹發炎，更甚者可能會造成膝蓋內積水。