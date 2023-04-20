疫情致兒童免疫負債 醫警告今夏一病毒或橫行

兒童腸病毒的症狀隨著型別不同而改變，常見的是發燒、喉嚨痛、紅疹，就醫時醫師有機會在檢查時發現咽喉水泡或潰瘍，而診斷腸病毒典型的疱疹性咽峽炎或手足口病。

隨著疫情解封、口罩解禁，安靜兩年的腸病毒疫情又重新增溫，且預期接下來進入夏季，腸病毒將更加流行，易造成重症與嚴重後遺症的腸病毒71型與腸病毒D68型也已現蹤。

免疫負債、群體免疫力低 腸病毒恐侵襲孩童

臺北市立聯合醫院中興院區小兒科主治醫師柯申指出，腸病毒重症風險群為小於5歲之幼兒，又由於COVID-19流行造成這幾年出生的孩子免疫負債、恐怕缺乏群體免疫力，今年腸病毒將會是家長們與兒科醫師需要一同努力防範的威脅。

腸病毒雖然是兒童常見疾病，但仍有許多民眾對於腸病毒症狀有所誤解，以為腸病毒的症狀就是拉肚子和嘔吐。柯申解釋，其實兒童腸病毒的症狀隨著型別不同而改變，常見的是發燒、喉嚨痛、紅疹，就醫時醫師有機會在檢查時發現咽喉水泡或潰瘍，而診斷腸病毒典型的疱疹性咽峽炎或手足口病。