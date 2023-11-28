疫情致近視暴升 紅光治療減度數、縮眼軸

疫情期間學童需長期使用電子產品上課，導致兒童近視率爆發式增長。坊間有不同控制近視的方法，本港近年引入紅光治療，可在家接受治療，安全性高，不會導致畏光等副作用，亦有望回退近視。眼科專科醫生任卓昇提醒家長，近視應及早診治，以預防引起併發症。
過去數十年近視發病率不斷上升，香港兒童眼科計劃從2015年3月至今，篩查了4萬名兒童，發現8歲半兒童中，有40.76%患有近視。在新冠疫情期間，本港兒童的近視率出現爆發式增長，任卓昇相信與兒童戶外活動時間減少、電子產品使用時間增多、網課以及社交活動受限制有關，而此情況即使復常後仍然持續。
增眼疾風險
近視為屈光不正的一種，兒童愈早患有近視，未來出現深近視及眼疾的風險都會增加。任卓昇稱，「近視會令眼軸延長，增加長大後患上黃斑病變、視網膜脫落、白內障和青光眼等疾病的風險。」
現時控制近視的方法包括增加戶外時間、建立良好的閱讀習慣、光學方法如角膜塑形鏡及離焦眼鏡、藥物方法如阿托品眼藥水及較新興的紅光治療。
低強度紅光治療
低強度紅光治療是透過近視治療儀(Repeated Low-level Red Light Therapy, RLRL)，以650nm波長的紅光，控制眼軸增長與近視加深。香港理工大學科研眼科講座教授何明光指，戶外活動減少是形成近視的重要原因，惟本港學童課業繁忙，未必能每日抽空，紅光就可達到戶外運動的效果。過去的近視治療主要控制近視加深速度，而有研究證實，紅光治療有望達到回退近視的效果。研究結果顯示，RLRL治療的平均近視度數控制率有76.6%；而使用依從性達到75%時，控制率為87.7%。另外，多項臨床研究證實，兒童接受RLRL治療一個月後，其眼軸縮短的比例高達40%。
愈早開始愈好
RLRL治療適合3至16歲進展性近視的兒童，一般建議使用兩年，每日兩次，每次3分鐘，過程在家中進行。何明光指，RLRL治療對於近視度數愈深及年紀愈小的兒童效果愈好，建議剛開始有近視、高度進展及早發性近視的兒童接受有關治療。他續指，RLRL治療無明顯副作用，但所有近視治療停用後均可能度數輕微反彈。
深近視效果明顯
9歲女童於2019年1月初次求診，屬深近視個案，當時右眼有1,425度近視及359度散光，左眼有1,325度近視及350度散光；左右眼的眼軸長度分別為28.39及28.04毫米。接受紅光治療一年後，其左右眼的近視及散光的綜合度數分別下降50及87.5度，雙眼的眼軸長度均減少0.32毫米。
預防近視方法
‧增加戶外時間：每日兩小時，每周14小時。
‧良好閱讀習慣：閱讀時要保持30至50厘米的距離，每半小時休息一次；避免在太暗的環境下閱讀。