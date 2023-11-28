疫情致近視暴升 紅光治療減度數、縮眼軸

疫情期間學童需長期使用電子產品上課，導致兒童近視率爆發式增長。坊間有不同控制近視的方法，本港近年引入紅光治療，可在家接受治療，安全性高，不會導致畏光等副作用，亦有望回退近視。眼科專科醫生任卓昇提醒家長，近視應及早診治，以預防引起併發症。

過去數十年近視發病率不斷上升，香港兒童眼科計劃從2015年3月至今，篩查了4萬名兒童，發現8歲半兒童中，有40.76%患有近視。在新冠疫情期間，本港兒童的近視率出現爆發式增長，任卓昇相信與兒童戶外活動時間減少、電子產品使用時間增多、網課以及社交活動受限制有關，而此情況即使復常後仍然持續。

增眼疾風險

近視為屈光不正的一種，兒童愈早患有近視，未來出現深近視及眼疾的風險都會增加。任卓昇稱，「近視會令眼軸延長，增加長大後患上黃斑病變、視網膜脫落、白內障和青光眼等疾病的風險。」

現時控制近視的方法包括增加戶外時間、建立良好的閱讀習慣、光學方法如角膜塑形鏡及離焦眼鏡、藥物方法如阿托品眼藥水及較新興的紅光治療。

