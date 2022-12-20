疫情｜免疫力不足難抗疫？

新冠疫情肆虐持續近3年，雖然不少人已接種疫苗，對免疫力正常人士未必構成重大影響，可是部分免疫力不足人士，即使接種疫苗亦不能產生足夠抗體水平，若受感染更易引致重症或死亡。幸而他們可以透過「長效抗體組合」得到保護，大減感染風險。 港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床教授及傳染病科主任孔繁毅教授表示，本港第五波疫情累積呈報個案突破220萬宗，造成逾萬人死亡；而已接種3針疫苗人口大約為82.8%，「然而當中有5.5%人一針未打，除部分因個人意願未接種外，有部分人因自身疾病或正接受某些治療，造成疫苗反應不足，或者無法接種疫苗。」

免疫反應低 由於這些人士免疫系統較弱，接種疫苗只有很低的免疫反應，未能產生足夠抗體，保護力不足。孔繁毅指，「研究發現，器官移植人士的免疫反應最低，甚至沒有反應；36%慢性淋巴白血病患者接種疫苗後未能產生任何抗體反應。」其他免疫力不足人士包括需要作腎臟透析、正接受癌症化療、正使用免疫抑制劑，以及原發性免疫系統不全的人。」他們若染疫，現時並未有有效的方法清除體內病毒，長期感染可致病毒產生變異，出現新病毒株。 6個月仍有效 長效抗體組合或可助免疫力低人士避免染疫。孔繁毅解釋，「長效抗體組合由兩種單株抗體組成，大型研究指出接種長效抗體組合6個月後，仍有效避免感染新冠病毒，比安慰劑組別風險大減83%。而最好的應用時機是染疫之前，如感染後才用，半治療半預防的話，成效並不太理想。」現時醫管局已引入長效抗體組合，目前應用於最高危的一群，包括接受器官移植人士、血癌、淋巴癌患者，以及腎臟透析人士等，惟並未覆蓋到自身免疫力不足，以及對疫苗過敏等人士。若於私營市場接受注射，一劑(兩針)價錢約為港幣$18,000。