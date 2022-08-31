疫情｜大數據助監察新冠疫苗安全

大數據近年大行其道，醫療界亦善加利用。香港大學聯同多個團體舉辦「運用大數據完善醫療服務研討會」，分享大數據在醫療的應用及最新發展，當中監察新冠疫苗的安全性也是其中一個項目。大眾對新冠疫苗的成效和安全性存疑，港大醫學院便透過大數據分析兩款疫苗接種每劑次後的反應，發現較年輕男士接種第二劑復必泰疫苗發生心肌炎的風險略高於其他群組。不過相對接種疫苗的效益，以及不接種的風險，仍建議接種疫苗以預防感染。

年輕男性較易有心肌炎

經過大數據分析，發現接種第二劑復必泰疫苗後的心肌炎發病率最高，粗發病率為每100萬劑有18.94宗。港大醫學院藥理及藥劑學系助理教授(研究)黎子駿博士表示，「研究收集了2021年2月至2022年3月的數據，復必泰接種人次約892萬，科興則有612萬，期間出現了1,029名突發心肌炎患者。」進一步分析之下，用自我對比的方式作比較，接種第一至三劑復必泰疫苗後1至14天的心肌炎發病率，分別為未接種疫苗時期的4.48、10.81及4.72倍，當中以30歲以下男性的風險較高。

病情相對輕微

另一方面，將心肌炎患者及非心肌炎住院患者，再分拆成有否接種過疫苗，對比後亦發現接種第二劑復必泰疫苗的心肌炎發病率較高。黎子駿補充，「雖然接種疫苗有心肌炎風險，但根據外國研究，感染新冠肺炎導致心肌炎的比率，比接種疫苗而發生心肌炎的比率高得多；而且因疫苗患上心肌炎的病情亦相對輕微，因此接種疫苗的效益較佳。而政府早前延長第一 劑與第二劑之間的接種時間，有助減低心肌炎風險。」

少數長者或過敏

針對長者、二型糖尿病患者及多病共存(患有兩種或以上病理不同的慢性疾病)患者，研究其接種疫苗後的不良反應，港大醫學院家庭醫學及基層醫療學系助理教授(兼藥理及藥劑學系)尹旭輝博士指，「在包含心血管疾病、呼吸系統疾病等二十多種不良事件中，長者最常見為接種第二劑科興疫苗後出現速發嚴重過敏反應，約每100萬人有6例；糖尿病患者的不良事件包括急性糖尿病併發症風險都沒有顯著增加；多病共存患者則只有0.3%人出現不良事件，亦未必與疫苗相關。」

精神病患者住院率較高

值得關注是精神病患者，他們健康情況普遍較差，在港亦非優先接種群組。是次研究發現其接種率比非患者低12.6個百分點，而精神病患者感染新冠肺炎後，住院率及死亡率分別為一般人士的3.05倍及6.42倍；同時發現患者接種疫苗和加強劑後，感染新冠病毒的發病率會趨向與一般人相若，建議精神病患者及早接種疫苗。港大醫學院藥理及藥劑學系副教授陳慧賢博士續指，「多項研究表明大數據有助促進新冠疫苗接種的安全監測；而長期病如糖尿病、心血管疾病等，也值得利用大數據來完善相關政策及措施。」