疫情｜新冠病毒可傷胰 令糖尿病風險增

持續兩年多的新型冠狀病毒病，不只嚴重影響我們的生活，對健康的破壞亦似乎愈揭愈多。除了呼吸系統及腦部外，德國糖尿病中心近期發表研究，指即使是輕症患者，胰臟都可能受新冠病毒的破壞，導致胰島素分泌功能異常，羅患糖尿病的風險亦因此而倍增。
分析800萬人數據
該中心分析了逾800萬人的住院紀錄，其中逾35,000人確診新冠肺炎，並隨機抽取其他急性上呼吸道感染患者作比較。分析結果顯示，比起上呼吸道感染患者，新冠肺炎患者罹患第二型糖尿病的風險更高，當中感染新冠肺炎後確診糖尿病的比率為0.158%，而上呼吸道感染患者則為0.123%左右，反映新冠肺炎患者罹患二型糖尿病的風險，比一般呼吸道感染高出28%。
本身肥胖更高危
研究指出，今次對輕症患者的追蹤結果，與針對新冠肺炎重症患者的研究結果一致。即在確診後的數個月內，診斷患上二型糖尿病的風險明顯上升，顯示無論重症還是輕症，病毒都可能對胰臟造成損害，導致胰島β細胞出現功能障礙，胰島素阻抗亦隨之而來。若本身有肥胖、代謝綜合症或承受壓力，或會進一步加快糖尿病出現。
確診者宜警惕
研究人員建議，確診者應對糖尿病的相關徵兆保持警惕，例如疲勞、尿頻、口渴等，若患有糖尿病則在疫情期間須維持健康飲食、適量運動，以及控制體重，並要按指示用藥，避免病情惡化。