疫情｜新冠病毒可傷胰 令糖尿病風險增

持續兩年多的新型冠狀病毒病，不只嚴重影響我們的生活，對健康的破壞亦似乎愈揭愈多。除了呼吸系統及腦部外，德國糖尿病中心近期發表研究，指即使是輕症患者，胰臟都可能受新冠病毒的破壞，導致胰島素分泌功能異常，羅患糖尿病的風險亦因此而倍增。

分析800萬人數據

該中心分析了逾800萬人的住院紀錄，其中逾35,000人確診新冠肺炎，並隨機抽取其他急性上呼吸道感染患者作比較。分析結果顯示，比起上呼吸道感染患者，新冠肺炎患者罹患第二型糖尿病的風險更高，當中感染新冠肺炎後確診糖尿病的比率為0.158%，而上呼吸道感染患者則為0.123%左右，反映新冠肺炎患者罹患二型糖尿病的風險，比一般呼吸道感染高出28%。

