疫情｜美專家將討論應否年年接種疫苗抗疫

當香港專家提出抗疫可能要朝風土病方向進發，美國亦將會討論是否需要如應對流感一樣，每年接種新冠疫苗以應對揮之不去的新型冠狀病毒病。美國疾控中心及國家衞生研究院將於四月初舉行會議，針對是否需要接種疫苗加強劑或調整疫苗組成等提出框架建議。
或須定期接種新冠疫苗
本身是美國疾控中心疫苗委員會成員的羅莎琳德富蘭克林大學芝加哥醫學院院長Dr Archana Chatterjee認為，為了減少病毒傳染造成感染，人們可能需要定期接種疫苗，但究竟相隔多久接種則要視乎最新數據而定。
預期每年接種一次
前美國食品及藥物監管局專員Dr. Scott Gottlieb則預期新冠疫苗可能與流感疫苗一樣，按流行品種每年接種一次以維持抵抗力，直至科學家真正了解及找出其他有效處理新冠病毒流行的方法。
期望重回正軌
全球各地的公共衛生專家均認為，引起疫情的新冠病毒不會消失，而是如流感般由大流行演變為風土病，日後病毒傳播性可能進一步加強，但毒性則可能會變得更弱。專家預期未來的新冠疫苗加強劑可能與現在使用的疫苗不盡相同，而大型藥廠已開始研發能針對變種病毒疫苗，包括預防Omicron及其他變種，並期望可以研發到至少能提供一年保護力的疫苗，令社會可以重回正軌。