疫情｜美專家將討論應否年年接種疫苗抗疫

當香港專家提出抗疫可能要朝風土病方向進發，美國亦將會討論是否需要如應對流感一樣，每年接種新冠疫苗以應對揮之不去的新型冠狀病毒病。美國疾控中心及國家衞生研究院將於四月初舉行會議，針對是否需要接種疫苗加強劑或調整疫苗組成等提出框架建議。

或須定期接種新冠疫苗

本身是美國疾控中心疫苗委員會成員的羅莎琳德富蘭克林大學芝加哥醫學院院長Dr Archana Chatterjee認為，為了減少病毒傳染造成感染，人們可能需要定期接種疫苗，但究竟相隔多久接種則要視乎最新數據而定。