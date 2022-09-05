疫情｜12%人中招不呈報 增疫情爆發隱患

病人醫護權益協進會召集人龐朝輝醫生表示，Omicon BA.5在全球蔓延，佔全球約八成個案，而本港與BA.4/BA.5相關個案在過去1個月大增36倍，佔逾五成個案，「到8月底為止，本港60歲以上因疫情住院個案已逾2,100宗，遠超其他年齡群組；而且不少確診入院死亡個案為社區活躍長者，並非入住院舍人士。」

最近新冠病毒疫情每日確診宗數重返萬宗以上，主要原因是新型變種病毒株BA.4/BA.5蔓延，更佔本港個案逾五成。可是部分長者對於疫情發展仍存在謬誤，認為自己不是高危族、延遲接種疫苗，甚至快測陽性也不呈報有關部門。

長者五大謬誤

為了解本港60歲以上市民對疫情的看法，病人醫護權益協進作出網上調查，成功訪問664人，感染及傳染病專科醫生曾祈殷從調查結果，歸納受訪者的謬誤。

謬誤一：未來疫情不嚴重

調查發現47%長者認為未來疫情致病的程度變輕，31%人認為傳染性減低。事實上BA.5是目前最高傳染性的新冠病毒株，外國研究指其增長速度比BA.2快35%，實驗室研究也發現BA.5在肺部細胞內的複製率比BA.2高34倍。而感染新冠毒後或致心臟細胞發炎，甚至心臟衰竭。不論新冠病情是否嚴重，也可能引起長新冠，心血管病風險增加63%。

謬誤二：中完再中不嚴重

調查中雖有75%人知道新冠病毒可重複感染，但27%人以為再中時徵狀會較輕微。其實美國一項研究指，二次感染人士的死亡、住院及後遺症風險，比首次感染人士分別高逾2倍、近3倍及逾1.6倍。

謬誤三：初老非高危

僅10%受訪者認為60至69歲人士感染後有較高重症及死亡風險。惟根據第5波死亡數據，此年齡群組為1.84%，是20至49歲群組0.03%至0.17%的十倍以上，同屬高危群組。

謬誤四：快測陽性不呈報

調查指出12%受訪者或其家人曾快測陽性但沒有呈報，10%人做快測過程草率、8%人逃避強檢、5%人曾呈報舊檢測結果。這除了令患者無法得到適切治療、未能取得新冠口服藥而增加重症及死亡風險外，也可能因為不知道自己確診而於社區中散播病毒。

謬誤五：延遲接種 甚至不接種疫苗

有36%接種了3劑或以下新冠疫苗的受訪者，傾向盡量延遲或不接種疫苗，原因包括擔心疫苗安全性及副作用、等新一代疫苗等。美國研究指出，接種第三劑疫苗出現嚴重不良事件比率與第二劑相若；本港數字則為每10萬劑疫苗約40宗，屬十分罕見。另外，新一代疫苗本港仍未有推出時間表，在疫情持續升溫下，曾祈殷建議盡早接種現有疫苗。

聚會前先快測

龐朝輝建議，「長者應該及早完成接種3劑疫苗，如已接種3劑疫苗3個月的話，應接種第四劑疫苗。」接種加強劑時可考慮「溝針」，以達到足夠的中和抗體水平對抗Omicron病毒。「另外，出席聚會或到人多場合前，建議先做快測，若結果呈陽性，應立即呈報和接受醫生診斷。」