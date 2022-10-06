疲勞、痕癢 小心骨髓纖維化！新藥成續命希望

常常感覺疲勞、骨痛、食慾下降嗎？這可能並非工作勞累惹的禍，而是骨髓纖維化在作怪！骨髓纖維化症狀不易判斷，常見十大症狀包括夜間盜汗、注意力不集中、活動力不佳、易有飽足感、疲勞、骨頭疼痛、發燒、搔癢、腹部不適、體重下降等，容易被誤認是腸胃不適或勞累造成。台大醫院血液科林建嶔醫師說明，臨床上統計有約20%患者會因未能即時獲得治療而惡化成急性骨髓性白血病，導致致死風險驟升，加上現有治療選擇有限，導致骨髓纖維化患者平均存活期僅3.5至5年 ，是不可忽視的健康隱憂。

骨髓移植唯一根治方式

一旦罹患骨髓纖維化，便需要依靠穩定治療控制疾病進程，而目前唯一根治方式為異體骨髓移植，但因風險高、且需考量患者年齡、病況與匹配合適捐贈者，使得許多患者無法接受此治療，臨床上醫師往往會優先評估患者狀況是否適合做骨髓移植治療，若無法執行，則以標靶藥物為首要選項，是現階段臨床上可有效減緩病程的治療方式。