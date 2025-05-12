疾病新概念「CKM綜合症」！心血管、腎、代謝問題息息相關

CKM 綜合症，即心血管-腎-代謝綜合症，它包含了4個相互關聯的醫療問題，分別是心血管疾病、腎臟疾病、第二型糖尿病和肥胖。

近年來，醫學界提出了一個新的概念——CKM綜合症。國泰綜合醫院心血管中心醫生郭志東說明，所謂CKM 綜合症，即心血管—腎—代謝綜合症(Cardiovascular - Kidney - Metabolic Syndrome)，它包含了4個相互關聯的醫療問題，分別是心血管疾病、腎臟疾病、第二型糖尿病和肥胖。

CKM 綜合症 體脂異常或偏高是致病因 郭志東醫生表示，這4種病症相互影響，往往會同時出現在一個人身上。罹患CKM綜合症的症狀，可能包括構成該綜合症的4種疾病的相關症狀，例如胸痛、呼吸急促、昏厥、腿部、腳部、手部或腳踝腫脹、行走時腿部疼痛、疲倦、食慾改變(食慾不振或食慾增加)、排尿次數增多、皮膚乾燥、睡眠窒息症、痛風等。 體脂異常或偏高是導致CKM綜合症的主要原因。這些脂肪組織會釋放一些物質，引起心臟、腎臟和動脈組織的發炎和損傷，發炎會使胰島素的效果降低，還會促進斑塊形成和腎臟損害。若是有肥胖、腰部周圍的額外體脂肪、高膽固醇、高血壓、腎臟疾病、糖尿病、代謝綜合症等也都會提高CKM綜合症風險。

CKM 綜合症併發症 嚴重恐致心臟衰竭危及生命 郭志東醫生提到，CKM綜合症的併發症相當嚴重，可能包括心臟衰竭、心律不整、心臟病發作、中風等，這些併發症會嚴重影響生活質素，甚至危及生命。 而治療方法也因患者所患的具體疾病而異。在早期階段，可能只需要做出一些生活方式的改變，例如增加運動習慣。如果處於中期，可能需要服用藥物來控制血壓、膽固醇和血糖。肥胖的人可能需要服用藥物來減低食慾。在更後期，可能需要一些侵入性的治療，如使用支架擴張阻塞的動脈以保持血液流通、心臟手術、血液透析、減重手術等。