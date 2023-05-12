病友會邀藝人演出微電影 冀市民關注強直性脊椎炎

長期病患者不單面對疾病的困擾，而某些疾病症狀更會影響患者的工作、經濟以至情緒，極需要社會大眾關懷與同路人支持，面對人生逆境。藝人應智越（細貓）與谷旻，早前獲「B27協進會」邀請演出微電影，冀帶出關注強直性脊椎炎患者信息，並提高社會大眾對該病的認識。

細貓谷旻飾演患者 積極治療對抗頑疾

由一群患有強直性脊椎炎病友，合力組織的自助互助組織「B27協進會」，於2023年展開【敢。動。起來！】系列，透過一連串的微電影、互動遊戲活動、病友真實故事繪本及病科專題講座，加強社會大眾對強直性脊椎炎的認識及關注。而微電影【敢。動。起來！Fight with B27】更邀得應智越（細貓）與谷旻演出，二人同時飾演患有強直性脊椎炎病人，而劇中身為漫畫家的細貓，更差點因患病而失去工作，幸好得到好友谷旻及家人支持，調整心情後，重新踏上治療旅程。

主因免疫系統失調 發炎持續令關節融合

風濕病科專科王德龍醫生表示，強直性脊椎炎主要成因是自身免疫系統失調，導致脊椎與骶髂關節受免疫系統攻擊，出現長期發炎的症狀；患者會出現長期背痛和骶髂關節疼痛，也有機會出現筋腱發炎的症狀；王德龍醫生指出，普遍症狀會在晚上情況較差，患者早上起床會出現較嚴重的僵硬(晨僵)，而晨僵往往超過30分鐘，當患者下床後開始進行活動時，情況會慢慢得到紓緩。王醫生提醒，如症狀沒有得到適當治療，後果相當嚴重：「發炎會一直持續下去，相關關節有機會出現骨侵蝕，另外關節的位置，有機會出現骨質增生，從而出現融合的情況，一旦融合，恐不能逆轉。」

患者日常生活諸多不便 有苦自知

在微電影中，細貓與谷旻帶出強直性脊椎炎患者在日常生活上的苦況與不便，即使簡單動作如穿褲子和襪子，都會觸發身體劇烈疼痛。王德龍醫生亦表示，有患者甚至頸椎出現僵直情況，嚴重起來，甚至有機會因頸椎限制而影響視線，令患者視線只可向下。

按個人情況選擇治療方法 配合適當運動雙管齊下

說到治療方案，王德龍醫生指視乎患者受影響範圍與嚴重程度，治療分為藥物治療與非藥物治療。藥物治療方面，建議患者可使用非類固醇消炎止痛藥物。另外，也可考慮使用生物製劑或口服藥物，患者可根據個人喜好和實際情況，作出適當的選擇。非藥物治療方面，患者可進行伸展運動、物理治療運動及水中運動等等。而一些靜態運動好像瑜伽、普拉提等，也可有效改善強直性脊椎炎的症狀。