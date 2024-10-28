病因相反但可以同時出現！「賁門失弛緩症＋胃酸倒流」點醫？

「賁門」是胃跟食道的交接處，若賁門過度鬆弛、沒辦法緊縮，就會導致現代人常見的疾病「胃酸倒流(GERD)」；相反的，若賁門括約肌過度緊縮、沒辦法張開，就會造成「賁門失弛緩症(Achalasia)」。不過，這兩個完全相反、互相衝突的疾病卻有可能同時發生在同一個人身上。 中西醫整合針灸門診楊龍駿醫師分享，自己在診間曾碰過2、3位這樣的患者，同時有胃酸倒流及賁門失弛緩症的情況其實很少見，對西醫來說這樣的情況幾乎是沒辦法治療，只能兩者取其一，不過針灸可以同時改善這兩個問題。

胃酸倒流又賁門失弛緩症 一般只能取其一治療 胃酸倒流可能會造成胸口灼熱、喉嚨有異物感等，楊龍駿醫師表示，不論西醫或中醫，治療主要都以藥物為主，如果藥物效果不好，西醫還有手術治療，像胃底摺疊手術、射頻消融手術等，不過成功率都不高而且有很多副作用。 而賁門失弛緩症則是賁門括約肌過度緊縮，導致食物無法順利進入胃部，回堵在食道、喉嚨，造成嘔吐、胸悶、胸痛、呼吸困難等症狀，嚴重甚至連水都喝不下，更會讓體重快速下降。楊龍駿醫師提到，賁門失弛緩症治療通常以手術為主，透過氣球擴張術撐開賁門，或經由內視鏡手術將賁門肌肉切開等。 由於賁門失弛緩症無法進食、體重下降會引發更多的健康問題，因此楊龍駿醫師表示，當胃酸倒流及賁門失弛緩症同時存在時，西醫可能會以賁門失弛緩症為主治療，但這樣的治療方式不完整，還會有很多後遺症，像氣球擴張術可能會造成食道破裂，而手術切開賁門肌肉則有可能破壞神經，導致賁門無法收縮，造成永久性胃酸倒流。 雖然，賁門失弛緩症也能經由肉毒桿菌注射，讓緊縮的賁門肌肉放鬆，使食物能進入胃裡，但楊龍駿醫師表示，肉毒桿菌效果短暫，當藥效過了以後，症狀又會開始出現。

針灸具雙向療效調節神經傳導 不開刀就能同時改善 不過，針灸可以不開刀就同時改善胃酸倒流及賁門失弛緩症的問題，楊龍駿醫師指出，賁門的開關主要是由神經傳導反射控制，透過針灸刺激能讓神經傳導慢慢恢復，當神經傳導功能正常，賁門就能恢復正常運作，而且針灸有雙向療效，當身體有不足的地方可以加強它的功能，也能將功能過度的部分抑制下來，適合用於同時有胃酸倒流及賁門失弛緩症的患者。 可是楊龍駿醫師提到，傳統針灸效果沒那麼好，中脘穴、足三里等一般常用的穴位實際上都只能調理而已，或許會有輕微改善效果，但是無法完全根治，所以治療會以頭皮針、耳針為主，去刺激內臟反射區，讓神經穩定並加強賁門的功能，通常患者治療4、5次後就會有明顯改善。 最近楊龍駿醫師就透過針灸治療了一位60歲的男性患者，這名患者白天沒辦法吃東西，吃一兩口就吐出來，甚至也沒辦法喝水，短短2個月體重就掉了14公斤，但到了晚上的時候卻出現胃酸倒流的症狀，只要躺下來胃酸就逆流，讓他沒辦法好好睡覺，經過醫院檢查確認同時有胃酸倒流及賁門失弛緩症。 雖然醫院有給予治療處置，但這名患者都覺得沒有效果，因此求診於楊龍駿醫師。楊龍駿醫師表示，這名患者經過第二次針灸治療後，慢慢就能開始進食，一個療程後已經恢復九成，除了還有點胃酸倒流、吃東西覺得有些卡卡的之外，都能正常飲食、吞嚥，體重也漸漸恢復了。 楊龍駿醫師建議，經過檢查確定同時有胃酸倒流、賁門失弛緩症的患者，第一時間先不要急著開刀，因為開刀的後遺症是不可逆的，造成的破壞有時很難去彌補，手術是不得已的下下策，目前針灸也有很高的治療成功率，大眾可以多方了解再選擇適合的治療方式。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】