病從口入當心腸胃炎

最近有些學生參加交流團後出現腸胃炎的情況，並發現是諾如病毒感染，導致家長們一度恐慌。中大醫院兒科專科醫生韓錦倫表示家長毋須過分擔心，腸胃炎並不難治療，只要補充足夠水分及電解質，吃得清淡，小孩便很快復原。 韓錦倫表示，「每年的不同時間都會出現一些『恐慌』，例如12月尾到2月的『流感高峰期迫爆急症室』、3到4月爆發手足口病、交流團或旅遊旺季後的腸胃炎也是『定時定候』出現。」

病毒細菌均可致腸胃炎 腸胃炎最明顯的徵狀就是上吐下瀉、肚痛、發燒，幼兒或表現忟憎情緒。韓錦倫指出主要原因是「病從口入」，而引致腸胃炎的致病原有很多，可分為病毒和細菌兩類，「病毒包括輪狀病毒、諾如病毒、腺病毒、星狀病毒、札幌病毒等，當中輪狀病毒有疫苗可以預防；諾如病毒最近很流行，因傳染性極強，在郵輪、醫院、人多擠逼的餐廳都很易傳播開去。細菌方面如曲狀桿菌、大腸桿菌，而過往曾流行的霍亂桿菌、痢疾桿菌、傷寒沙門氏菌，在港已很少見，不過在落後地區仍然存在。」 清淡飲食少飲奶 預防感染有關細菌病毒，最重要是保持衛生，包括勤洗手，妥善處理嘔吐物和排洩物。韓錦倫認為，「開1:49漂白水或難以準確計算分量，其實用洗潔精清潔物件的表面就已足夠；另外食物要煮熟，生和熟的食物不要放在一起。」萬一患上腸胃炎，就要清淡飲食，最重要是補充足夠水分，可以考慮用營養液或電解液，「即使是幼兒，在這段時間可考慮減少飲奶，因為奶製品會對發炎中的腸胃造成刺激，屙得可能更厲害，可用電解液或粥仔、糊仔代替。」萬一沒有電解液，也可用室溫、走氣的汽水，加入同樣分量的清水，再加些少鹽，自行調製電解液臨時頂替。

抗生素應用則用 腸胃炎雖可自行痊愈，但如果發現屙嘔太厲害引致脫水、小便量少、神志不清、大便帶血，都是危險訊號，應即時求醫，醫生會因應需要處方抗病毒藥物或抗生素。韓錦倫指，「坊間常說不要濫用抗生素，我並不完全同意。一般傷風感冒由病毒引起當然不應使用，但危急關頭不能不考慮細菌感染的可能，抗生素可以救命的。即使後來情況穩定了、發現不是細菌感染，停用抗生素就好。」 諮詢醫生開平安藥 即將到復活節旅遊旺季，若想帶備平安藥，韓錦倫建議先諮詢醫生，「可考慮要求醫生處方一些包含退燒、止咳、收鼻水的傷風感冒藥、止屙、止嘔藥已經足夠。至於止屙止嘔藥是否要用，理論上屙嘔是身體排出毒素的天然機制，嘔清屙清會較好，但要上飛機等情況，暫時止一止可令自己舒適一點，亦減低傳染他人的風險，也是好事。」