病毒性腸胃炎正盛行！專家教「預防感染技巧」：酒精無法消毒

冬季是腸胃道傳染病流行季節，急性腸胃炎的病因多半是由細菌或病毒引起，其中又以諾如病毒及輪狀病毒最為常見，任何年齡層均可能受諾如病毒感染，而5歲以下幼童腹瀉則常由輪狀病毒引起。

急性腸胃炎以這 2 種病毒最常見 感染途徑要知道 病毒性腸胃炎的傳染途徑除了食入受污染的食物、水或使用不潔的餐具外，還可能吸入病人嘔吐物或排泄物所產生的飛沫等方式感染，且腹瀉停止後48小時內仍具有傳染力。易受病毒污染的食品有即食食品、沙律、水果及生鮮魚貝類。

病毒性腸胃炎有這些症狀 用餐前務必使用肥皂洗手 病毒性腸胃炎的典型症狀包括腹瀉、噁心、嘔吐、頭痛、發燒、腹部痙攣、胃痛與肌肉痠痛等症狀，通常於感染後1至3天出現症狀，持續時間約為1至10天。 參加活動或與親友團聚飲食，務必於用餐前使用肥皂洗手並留意飲食衛生，魚貝類等海鮮煮熟後再食用，如有嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀，應避免參加群聚活動並盡快就醫。