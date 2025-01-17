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健康
2025-01-17 13:30:52

病毒性腸胃炎正盛行！專家教「預防感染技巧」：酒精無法消毒

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腹瀉

病毒性腸胃炎的典型症狀包括水瀉、噁心、嘔吐、頭痛、發燒、腹部痙攣、胃痛與肌肉痠痛等症狀，通常於感染後1至3天出現症狀，持續時間約為1至10天。

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冬季是腸胃道傳染病流行季節，急性腸胃炎的病因多半是由細菌或病毒引起，其中又以諾如病毒及輪狀病毒最為常見，任何年齡層均可能受諾如病毒感染，而5歲以下幼童腹瀉則常由輪狀病毒引起。

急性腸胃炎以這2種病毒最常見 感染途徑要知道

病毒性腸胃炎的傳染途徑除了食入受污染的食物、水或使用不潔的餐具外，還可能吸入病人嘔吐物或排泄物所產生的飛沫等方式感染，且腹瀉停止後48小時內仍具有傳染力。易受病毒污染的食品有即食食品、沙律、水果及生鮮魚貝類。

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魚貝類等海鮮煮熟後再食用

魚貝類等海鮮煮熟後再食用。

病毒性腸胃炎有這些症狀 用餐前務必使用肥皂洗手

病毒性腸胃炎的典型症狀包括腹瀉、噁心、嘔吐、頭痛、發燒、腹部痙攣、胃痛與肌肉痠痛等症狀，通常於感染後13天出現症狀，持續時間約為110天。

參加活動或與親友團聚飲食，務必於用餐前使用肥皂洗手並留意飲食衛生，魚貝類等海鮮煮熟後再食用，如有嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀，應避免參加群聚活動並盡快就醫。

為確保飲食衛生，建議用餐前、如廁後都要使用肥皂正確洗手

為確保飲食衛生，建議用餐前、如廁後都要使用肥皂正確洗手。

酒精無法消毒 這樣做降低病原傳播風險

病毒性腸胃炎的病原無法藉由酒精消毒，即使近期天氣寒冷，但為確保飲食衛生，建議用餐前、如廁後都要使用肥皂正確洗手，如需清潔居家環境或病患嘔吐物及排泄物，一般環境可使用漂白水以1:50比例稀釋擦拭消毒；嘔吐物及排泄物可使用1:10比例稀釋消毒再以清水擦拭或沖洗，降低病原傳播風險，且症狀解除48小時後才返回上班或上課，保護自己和家人遠離病毒與細菌威脅。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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