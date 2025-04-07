病毒齊發旺季！嬰幼兒「哭卻沒有眼淚」 醫籲：口服疫苗保平安

春天是病毒性腸胃炎肆虐旺季，雖然嬰幼兒急診重症比例不高，但年紀較小或抵抗力較弱的病患，仍有可能因脫水脫到「哭卻沒有眼淚」而住院。由於嬰幼兒甚至學齡前兒童往往無法明確表達身體異狀，家長多半只能透過症狀察覺，但因病毒傳播速度快，等到發現時再送醫，往往已經症狀顯著。

病毒性腸胃炎是腹瀉就醫元兇之一 輪狀病毒專攻嬰幼兒 亞洲大學附屬醫院兒科主治醫生陳德慶表示，台灣今年腹瀉門急症就診人次為近5年最高，「病毒性腸胃炎」是主要元兇之一，透過糞口途徑傳播接觸到帶有病毒的唾液、嘔吐物、排泄物，或被病毒汙染的食物、飲料等，再經口攝入而致病。 陳德慶醫生指出，病毒性腸胃炎最常見的是輪狀病毒、諾如病毒及腺病毒，前兩者主要流行季節為11月到隔年3月間，有時也會因氣候關係往後遞延，而腺病毒則是整年都會發生。輪狀病毒是引起嬰兒和5歲以下幼童腹瀉最常見的原因，症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒甚至痙攣等，至於諾如病毒則是各年齡層皆可能受到感染，尤其好發於學校、醫院、安養機構等人口密集機構。

病毒性腸胃炎無特效藥 有脫水徵兆需至醫院打點滴 陳德慶醫生強調，目前並沒有殺死病毒的特效藥，只要沒有併發症，大部分病人多會在1至3天好轉或痊愈，因此治療是以支持性療法為主，也就是適當補充水分和電解質，同時給予藥物來緩解症狀。萬一病人因持續嘔吐或疼痛不適等原因而無法或不願進食，或是有脫水徵兆，例如嘴唇皮膚乾燥、哭卻沒有眼淚、沒有小便、活力很差等，就需要盡快到醫院打點滴。

出遊做好消毒與手部清潔 6 個月以下嬰兒可接種疫苗 陳德慶醫生呼籲，最重要的就是做好環境消毒和手部清潔，避免生食以減少吃到被污染食物的機會，尤其要使用濃度較高的漂白水(酒精無效果)才能確實殺死病毒。至於已經生病的患者若出現意識不清、頸部僵硬、肢體無力，甚至抽搐等症狀，一定要馬上送急診就醫，後續也要做好自我隔離，等到症狀解除48小時後再恢復上班上課。 目前已有口服疫苗可以預防，且疫苗防護力高達九成以上，但只限6至8個月以下的嬰兒可以接種，家中若有嬰兒還未接種，請向兒科醫生詢問。