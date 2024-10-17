痔瘡手術不再可怕！微創激光讓疼痛大幅減少 快速回歸生活

粉領族林小姐因為白天坐辦公桌，在家就躺著追劇，加上愛吃辣、不愛喝水，因此長期受痔瘡所苦，除了肛門口有搔癢不適、異物感之外，每次排便都會出血，更是覺得相當困擾，但因為聽說痔瘡手術很痛、術後還要臥床2到3周，所以一直很排斥去看醫生。直到最近聽說朋友接受了新型微創「激光痔瘡消融手術」，幾乎沒甚麼疼痛、1到2天就可以恢復正常生活，林小姐才願意就診，積極處理痔瘡問題。

痔瘡不可輕忽 選擇最適合的治療方式 衛生福利部雙和醫院大腸直腸外科顏珉玄醫生表示，痔瘡已經是現代社會的文明病，久坐久站、缺乏運動、纖維和水分攝取不足等因素都是痔瘡的成因。輕微的痔瘡可以透過藥物治療，但是如果已經影響到日常生活，仍然建議盡速就醫、接受專業評估。 目前處理痔瘡的手術方式很多，最新的技術是採用「激光痔瘡消融手術」，因為不像傳統手術需要大範圍切除痔瘡組織，因此可以避免術後肛門狹窄的問題，消融的方式也不會破壞肛門周遭的黏膜與括約肌，相對來說是非常安全的手術方式。

激光痔瘡消融手術 疼痛少、恢復快 顏珉玄醫生進一步說明，通常需要手術治療的痔瘡都已經是第3級或第4級痔瘡，這種比較大的痔瘡，不管用甚麼方式切除，病患在術後都會感受到強烈而且持久的疼痛，更何況每天還是需要正常排便，除了撕裂感讓人難以忍受之外，更有傷口感染的風險。 「激光痔瘡消融手術」不同於傳統手術的方式是切除痔瘡組織，激光消融的目的是透過光纖導引激光能量，將痔瘡組織內部血管的水分蒸發氣化，進而讓痔瘡自然收縮。由於治療方式是透過激光的消融，而不是傳統的切除，所以病患只會有一個0.2公分讓光纖進出的小傷口；即便經過評估還是需要切除外痣，透過激光消融的痔瘡組織已經大幅度的縮小，需要切割的範圍小，疼痛度也比傳統手術要低的多。 除了疼痛少之外，「激光痔瘡消融手術」的小傷口對於術後的照顧來說也相對輕鬆，不像傳統手術需要定時溫水坐浴，患者術後返家只需要在肛門局部多沖涼水即可，不用擔心日常排便造成傷口感染，更不需要臥床等待傷口復原，許多人可以在手術隔天就直接重返工作崗位。

改善作息 避免痔瘡再次復發 顏醫生提醒，手術可以治療痔瘡帶來的徵狀，但改變生活習慣也很重要，除了要飲食上盡量避免辛辣等刺激性的食物，並且多攝取膳食纖維、補充水分之外，多運動、養成良好排便習慣，不在馬桶上碌手機，都是可以避免痔瘡再次復發的根本之道。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】