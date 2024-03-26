痔瘡治療新選擇！微創手術雷射傷口細、復原快

陳先生是營業員，痔瘡（英文：Hemorrhoids 或Piles）困擾長達十年，但工作忙碌就一直拖著。但也因大腸癌家族史讓他特別注意腸道問題，定期大腸鏡檢查，不過內、外痔引發的疼痛與異物感仍造成諸多不便。陳先生說，內痔長期結紮，仍不斷復發重複療程；外痔則愈長愈大，有明顯贅肉異物感，曾在高速公路開車突然想解便，緊急到幾乎憋不住，當時下定決心一勞永逸。不過朋友聊起傳統手術傷口大有明顯疼痛感，至少要休息一周，因而卻步。
痔瘡微創雷射手術 傷口小、疼痛感低
台中慈濟醫院大腸直腸科醫生方佳偉提出痔瘡微創雷射手術新選項。他指出，治療是透過微創在肛門口打幾個小洞，透過雷射光熱效能消融病灶與增生組織、血管，讓突出物慢慢萎縮不見，術後傷口大小僅3個0.2公分傷口，也不太流血。不過，這項自費手術的方法適用一到三級痔瘡，一旦發展到第四級痔瘡，就會增加手術困難度，所以建議想用微創手術的人要及早處理。
痔瘡手術部位應用清水清潔
陳先生後覆診表示，術後沒有疼痛感，還能自由走動，除依醫囑冰敷外，連止痛藥都沒吃，當天還跟朋友打麻將5個小時完全沒不舒服，兩周後還能去打籃球，恢復之快讓他很意外。方佳偉醫生指出，臨床觀察確實大部分病人術後都不會疼痛，但仍要提醒病人手術部位用清水清潔即可，避免用肥皂、沐浴乳過度清潔以免引發搔癢。
痔瘡盛行率高達九成 這些人都是高危險族群
方佳偉醫生說，痔瘡盛行率人口達八到九成，發生原因是肛門或直腸末端的血管曲張及結締組織失去彈性而形成突出物，好發族群包括：長期便秘、腸易激綜合症患者，還有長期站立工作者及懷孕婦女，都可以找大腸直腸科醫生諮詢。
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