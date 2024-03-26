痔瘡治療新選擇！微創手術雷射傷口細、復原快

陳先生是營業員，痔瘡（英文：Hemorrhoids 或Piles）困擾長達十年，但工作忙碌就一直拖著。但也因大腸癌家族史讓他特別注意腸道問題，定期大腸鏡檢查，不過內、外痔引發的疼痛與異物感仍造成諸多不便。陳先生說，內痔長期結紮，仍不斷復發重複療程；外痔則愈長愈大，有明顯贅肉異物感，曾在高速公路開車突然想解便，緊急到幾乎憋不住，當時下定決心一勞永逸。不過朋友聊起傳統手術傷口大有明顯疼痛感，至少要休息一周，因而卻步。

痔瘡微創雷射手術 傷口小、疼痛感低 台中慈濟醫院大腸直腸科醫生方佳偉提出痔瘡微創雷射手術新選項。他指出，治療是透過微創在肛門口打幾個小洞，透過雷射光熱效能消融病灶與增生組織、血管，讓突出物慢慢萎縮不見，術後傷口大小僅3個0.2公分傷口，也不太流血。不過，這項自費手術的方法適用一到三級痔瘡，一旦發展到第四級痔瘡，就會增加手術困難度，所以建議想用微創手術的人要及早處理。

痔瘡手術部位應用清水清潔 陳先生後覆診表示，術後沒有疼痛感，還能自由走動，除依醫囑冰敷外，連止痛藥都沒吃，當天還跟朋友打麻將5個小時完全沒不舒服，兩周後還能去打籃球，恢復之快讓他很意外。方佳偉醫生指出，臨床觀察確實大部分病人術後都不會疼痛，但仍要提醒病人手術部位用清水清潔即可，避免用肥皂、沐浴乳過度清潔以免引發搔癢。