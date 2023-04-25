痔瘡｜女士較少患痔瘡？

坊間有說「十個男人九個痔」，令人覺得女士較少患上痔瘡。事實上女士患上痔瘡的風險與男士相若，而且女士的成因比男士還多。外科專科醫生盧慧欣指出，即使治療過後，亦要好好改善平日的生活習慣，才可減低復發的風險。
痔瘡的成因是肛門附近的血管因病變而使肛墊腫脹及引起徵狀，常見病徵包括肛門出血，尤其在排便過程中，當大便經過痔瘡時，便有可能擦損痔瘡而引致流血；肛門附近亦會痕癢、脹痛，甚至痔瘡外露至肛門之外，使患者感到異物凸出以及坐立不安。
「谷」是最大成因
大部分情況下，痔瘡都是「谷」出來的，因為血管壓力經常過大而變得腫脹。盧慧欣續指，「常見令人『谷』大便的原因是便秘，因大便不暢通而要用力排便；其次是都巿人的一些壞習慣，坐廁所時間太長，又或是久坐而缺少活動，都會增加痔瘡風險。另一方面，女士懷孕和生產時，都會大大增加盆腔的壓力，令痔瘡容易形成。」
痔瘡分四期 發展數以年計
依據痔瘡的腫脹程度，以及痔瘡外露至肛門之外的多少，痔瘡大概可分為四期。第一期痔瘡尚在肛門內，或有痕癢、疼痛和流血徵狀；第二期痔瘡在排便時會凸出肛門外，排便後自行縮回；第三期痔瘡在凸出來之後，要用手才可推回肛門內；第四期痔瘡則無法推回，長期留在肛門外。盧慧欣補充，「通常痔瘡是長年累月的習慣引致，而由第一期到第四期，發展一般數以年計。」
懷孕不適合治療
痔瘡治療主要分為藥物、痔瘡結紮和手術3種方法。藥物主要用以紓緩徵狀，減少出血，並細分為口服藥物和局部塗搽或塞肛的外用藥物。口服藥為微粒化黃酮類藥物，可改善痔瘡的血液循環及有消炎作用，從而減少流血、腫脹和疼痛。塗搽或塞肛的外用藥物，作用一般為止痕止痛及止血。口服和外用藥物可同時使用，相輔相成。痔瘡結紮則利用特別的儀器，用橡筋紮住痔瘡根部，令其減少血流，繼而萎縮及脫落，第一至二期及部分第三期患者適用。至於手術切除則是最徹底的根治方法，因需要麻醉和康復時間較長，適合後期患者，又或試過藥物、痔瘡結紮等方法而效果未如理想的病人，都可考慮。
治療方法男女一樣，盧慧欣提醒，「口服藥和外用藥物在女士懷孕期間都不建議使用；而痔瘡結紮及手術也不適合進行，除非情況特殊，否則都會等生產完後，甚至完成母乳餵哺之後方進行治療。」
預防便秘減復發
值得注意的是，無論用甚麼治療方法，若沒有改變日後生活習慣的話，痔瘡十分容易復發。要有效避免復發，最重是要減少「谷」大便，加上多吃水果蔬菜等高纖食物，攝取足夠水分，以保大便不會太硬；另外，亦要戒除坐廁所太長的習慣。由於久坐亦會增加復發的風險，即使在辦公室工作的都市人，又或職業司機，都要每隔一段時間起身走一走，做些少運動，讓血液流通。