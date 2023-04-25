痔瘡｜女士較少患痔瘡？

坊間有說「十個男人九個痔」，令人覺得女士較少患上痔瘡。事實上女士患上痔瘡的風險與男士相若，而且女士的成因比男士還多。外科專科醫生盧慧欣指出，即使治療過後，亦要好好改善平日的生活習慣，才可減低復發的風險。 痔瘡的成因是肛門附近的血管因病變而使肛墊腫脹及引起徵狀，常見病徵包括肛門出血，尤其在排便過程中，當大便經過痔瘡時，便有可能擦損痔瘡而引致流血；肛門附近亦會痕癢、脹痛，甚至痔瘡外露至肛門之外，使患者感到異物凸出以及坐立不安。

「谷」是最大成因 大部分情況下，痔瘡都是「谷」出來的，因為血管壓力經常過大而變得腫脹。盧慧欣續指，「常見令人『谷』大便的原因是便秘，因大便不暢通而要用力排便；其次是都巿人的一些壞習慣，坐廁所時間太長，又或是久坐而缺少活動，都會增加痔瘡風險。另一方面，女士懷孕和生產時，都會大大增加盆腔的壓力，令痔瘡容易形成。」 痔瘡分四期 發展數以年計 依據痔瘡的腫脹程度，以及痔瘡外露至肛門之外的多少，痔瘡大概可分為四期。第一期痔瘡尚在肛門內，或有痕癢、疼痛和流血徵狀；第二期痔瘡在排便時會凸出肛門外，排便後自行縮回；第三期痔瘡在凸出來之後，要用手才可推回肛門內；第四期痔瘡則無法推回，長期留在肛門外。盧慧欣補充，「通常痔瘡是長年累月的習慣引致，而由第一期到第四期，發展一般數以年計。」