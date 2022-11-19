痔瘡｜怕尷尬！小心痔瘡惡化！醫生解釋常見治療方式

痔瘡是位於肛門周圍皮下及黏膜下的血管組織，因為長期不當用力排便、老化等因素，導致血管充血擴張或結締組織鬆弛，引起出血、腫塊、脫垂、搔癢等症狀。

你曾得過痔瘡嗎？體驗過坐也不是、站也不是的痛苦嗎？醫師提醒，現代人久坐沒運動，三餐外食少蔬果，排便不順再加上如廁時手機滑不停，導致許多人「少年得痔」，但又因害羞而不敢就醫，往往延誤治療時機，導致更加惡化。

早期痔瘡症狀輕微 只需改善飲食、排便習慣

臺北榮總大腸直腸外科主治醫師藍苑慈指出，痔瘡是位於肛門周圍皮下及黏膜下的血管組織，因為長期不當用力排便、老化等因素，導致血管充血擴張或結締組織鬆弛，引起出血、腫塊、脫垂、搔癢等症狀。

藍苑慈表示，早期痔瘡因症狀輕微，多以保守治療與藥物治療就可得到緩解。保守治療是改善飲食及排便習慣，增加蔬果的攝取與充足的水分，排便時避免久坐及不當用力，多用溫水坐浴以改善肛門不適，並養成規律運動的習慣。