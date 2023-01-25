痔瘡｜麻辣引起痔瘡發作？更大可能是如廁時間過長兼太出力

無論是酸辣米線，還是麻辣火鍋，都很受無辣不歡的饕客歡迎，但有時加辣後痔瘡發作，就會思疑是吃辣所致。但其實痔瘡發作與吃辣無大關係，反而是如廁踎坐的時間太長，以及排便時用力擠壓，導致直腸黏膜暫時翻脫或肛門充血，長期更會令附近組織變得鬆，病情亦更易發作。
人到中年組織鬆弛
事實上，即使肛門健康正常，但若因為便秘或其他原因而過度用力擠壓，不需十分鐘便已經會令肛門充血或直腸黏膜翻脫，尤其是人到中年，全身的組織都開始有鬆弛下垂的影響，血管和軟組織亦逐漸老化，自然容易出現痔瘡等問題。
如果如廁後發現有出血，宜找醫生做準確的診斷，縱使多數是痔瘡引起，但也可能是大腸癌所致。假若證實是痔瘡，可透過調整生活及如廁習慣改善，甚至可以藥物及手術等處理。
避免踎坐過久
既然痔瘡發作與如廁時間和力度有關，避免踎坐過久及預防便秘可能是防止痔瘡的有效果方法。首先如廁時要專心，別分神玩手機，否則可能半小時後仍未成功排便。其次是日常飲食要攝取足夠的纖維和水分，減少便秘的機會。
改變如廁姿勢
有時改變如廁姿勢都有助大便排出，原因是排便是腹部、盆骨與肛門的協調運動而成，並不只是單靠肛門施力，而改變排便姿勢為蹲姿或墊高雙腳，配合身體微向前傾，可以間接改變乙狀結腸的屈曲度，能幫助大便排得更順暢。