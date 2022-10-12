痕到頂唔順！濕疹愈早開始治療愈好

對抗異位性皮膚炎是的確是需要長期抗戰，於是邱品齊醫師呼籲，最好的方式就是從嬰幼兒期一發病，就要及早治療處理以阻斷發炎過程。

異位性皮膚炎(濕疹)難纏之處常常在於癢感難耐，因而很容易陷入癢了就抓、抓了就更癢的惡性循環。尤其是中重度患者，皮膚病灶面積範圍廣，傳統免疫抑制劑發揮效果的時間又可能需要幾周甚至幾個月；加上有些病患會擔心副作用而不願意長期服用，導致病情反反覆覆很容易影響生活品質。現今隨著醫藥科研的進步，對異位性皮膚炎的致病機轉有更深入瞭解，這幾年已經多了不少創新的療法，除針劑型生物製劑外，還有新一代口服標靶小分子藥物，為中重度異位性皮膚炎患者帶來更精準、快速、有效且長期穩定控制的治療新選擇。

皮膚專科醫師邱品齊曾遇過不少中重度異位性皮膚炎患者，這些病患求診時皮膚狀況都很嚴重，有些已經接受過漫長且不同的治療方式，但總是斷斷續續，相當困擾。有的甚至曾使用長期的類固醇藥物處理，造成全身副作用或類固醇上癮或戒斷狀況。中重度異位性皮膚炎患者的嚴重度高、影響皮膚範圍也大，經常癢到睡不著。不但生活品質會變差也會影響求學職場甚至人際關係，是很大的苦惱。

制訂目標取得共識 醫病雙方一起擬定治療計劃

異位性皮膚炎是臨床表現相當多樣的皮膚疾病，邱品齊說，在制定治療目標前，通常要與患者討論治療計劃，並依照患者年齡、皮膚症狀嚴重度、病患本身有無其他合併症、用藥偏好以及覆診頻率與預算高低等，彼此取得共識，再依據需求選擇適合的藥物。

由於中重度病患的嚴重度高，多數人在初階治療使用一段時間後很容易遇到瓶頸，因而需要搭配更進階的藥物，例如注射生物製劑或口服標靶小分子藥物。

邱品齊表示，生物製劑與口服標靶藥分子藥物最大的不同在於藥物機轉，「生物製劑是以抑制過敏免疫反應，主要是針對抗體調控來作用，起效比較慢；不過因上市時間久，相較之下安全性資料較多，年齡適用範圍也較廣。但缺點是初期需以兩周一次的注射方式進行，由於起效稍慢所以需要多點耐性。」

而口服小分子標靶藥物主要是針對免疫細胞特定JAK發炎路徑進行阻斷，具有快速且大幅降低發炎反應的效果，影響範圍比較廣泛、起效也較快，「對於全身性的嚴重發炎反應與速效止癢有很優異的效果。」邱品齊說，但相關藥物上市時間尚短，使用前的身體風險評估以及使用後的相關反應追蹤都是需要謹慎進行的。此外在小朋友中重度異位性皮膚炎，目前也都還沒有核准可以使用。