痕唔好亂搲 對付蚊咬、濕疹有方法

痕癢是皮膚受到外界刺激而產生的正常感覺，一般痕癢很自然會用手搲去止痕。但部分情況下會愈搲愈痕，例如被蚊蟲叮咬、皮膚敏感，甚至要長期作戰的濕疹等，又有甚麼方法可以對付呢？
凍敷蚊癩
夏天是郊遊的好時節，但戶外蚊蟲較多，易被叮咬，痕癢感一發不可收拾。有皮膚科醫生建議盡量勿用手搲，若不慎搲損的話會增加細菌感染風險。簡單減輕痕癢的話可輕輕拍打皮膚。而要為患處止痕消腫的話，可冰敷患處5至10分鐘，身上沒有冰塊也可用凍濕毛巾代替；另可用番梘水清洗患處，及時清洗亦可減腫脹程度；最後亦用潤膚膏紓緩痕癢感。
避致敏原
皮膚敏感的處理方法相若，惟要注意使用不含香料、防腐劑的番梘和潤膚膏。另一方面則要作出預防，首要避開致敏原，例如選擇寬鬆棉質衣服減少對皮膚造成刺激；室內保持中清涼、濕度適中的環境；洗澡時勿用太熱的水，以及不要超過0分鐘，以免沖走皮膚天然油脂。
濕敷紓緩濕疹
濕疹發作，痕癢感可說是愈搲愈有，可用吹氣、輕拍或捏的方法取代搲痕，另可用低敏的按摩油為患處按摩，止痕之外也可讓人放鬆。另外可試用濕敷方法：先清潔相關部位，塗上乳霜或軟膏；再用紗布或手帕沾一些清水(可加少許醋)，濕敷痕癢位置20分鐘。有需要時一天可濕敷數次。