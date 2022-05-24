痕唔好亂搲 對付蚊咬、濕疹有方法

痕癢是皮膚受到外界刺激而產生的正常感覺，一般痕癢很自然會用手搲去止痕。但部分情況下會愈搲愈痕，例如被蚊蟲叮咬、皮膚敏感，甚至要長期作戰的濕疹等，又有甚麼方法可以對付呢？

凍敷蚊癩

夏天是郊遊的好時節，但戶外蚊蟲較多，易被叮咬，痕癢感一發不可收拾。有皮膚科醫生建議盡量勿用手搲，若不慎搲損的話會增加細菌感染風險。簡單減輕痕癢的話可輕輕拍打皮膚。而要為患處止痕消腫的話，可冰敷患處5至10分鐘，身上沒有冰塊也可用凍濕毛巾代替；另可用番梘水清洗患處，及時清洗亦可減腫脹程度；最後亦用潤膚膏紓緩痕癢感。