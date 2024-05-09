痛入骨髓險毀運動員生涯！新型治療擺脫強直性脊椎炎

一位年輕運動員近年背痛又周邊關節炎，痛到無法打球，卻被教練誤為偷懶，運動員壓力山大，更拼命鍛煉，未料症狀加劇，還被帶去推拿、針灸、注射PRP增生療法，身心備受折磨！就醫後才發現是強直性脊椎炎，但年紀尚輕不想一輩子吃藥，而且參加國際比賽需要做禁藥檢測，無法施打類固醇。林口長庚風濕過敏免疫科主治醫生蔡昀臻為運動員注射生物製劑，一個月打1、2針即能擺平疼痛，不用再苦吞消炎藥。
「明星病」做怪 當心全身共病多
周杰倫等明星都患有強直性脊椎炎，因此此病又稱為「明星病」。蔡昀臻醫生表示，強直性脊椎炎是一個慢性發炎疾病，身體缺乏自體抗體，多種機制都可能致病。此病好發於年輕男性，但隨著診斷工具變多，也發現愈來愈多女性罹患強直性脊椎炎。
不過，強直性脊椎炎和一般的下背痛有何差異呢？蔡昀臻醫生說明，強直性脊椎炎疼痛的時候，是在晚上睡覺或清晨時特別不舒服，稱為晨間僵硬，有些嚴重患者會睡到痛醒。一般人睡覺應該是愈睡愈舒服，改善疲憊；但是強直性脊椎炎的疼痛，反而是愈不動愈痛。
強直性脊椎炎除了脊椎發炎，也可能從臀部或是周邊關節開始疼痛，膝蓋會有腫脹狀況，少數患者則是從肩膀、手腕開始疼痛。另外，有些患者無明顯下背痛，反而是先有共病出現，到其他科就診發現異狀，才轉回來風濕過敏免疫科，例如虹膜炎、炎症性腸病、銀屑病等，需盡早警覺以免延誤治療。
而且，強直性脊椎炎的危害不僅如此，只要身體發炎，就會增加心血管疾病的風險。罹病不僅影響身心，也會影響工作、經濟收入、學業成績、社交。而且因發炎物質會影響腦部訊息傳遞，因此有些病友的抑鬱症，可能是來自於身體發炎反應較嚴重所致，不可輕忽。
藥物選擇多元 改善患者生活質素
雖然強直性脊椎炎屬於終身疾病無法治愈，但只要戒煙、改善生活習慣，皆有助於避免復發，現今國際上也有強直性脊椎炎計算量表，將患者感受列入考量，治療目標為改善患者的生活品質。
蔡昀臻醫生進一步說明，現在藥物選擇多元，治療方式包括類固醇、消炎止痛藥、生物製劑如抗腫瘤壞子因子、白介素17，還有小分子藥物等。大部分的患者使用消炎止痛藥就能良好控制。至於有些患者不喜歡吃藥，使用針劑藥物能保護病友關節，同時提升患者藥物依從性；另有患者因職業無法使用類固醇消炎藥、或對藥物過敏，也可自費使用生物製劑或是小分子藥物；即使孕婦在懷孕過程當中擔心用藥，也有生物製劑可供選擇，不會透過胎盤影響寶寶。
目前認為白介素17的機制，與強直性脊椎炎產生骨刺變成「竹竿脊椎」有關，若患者以脊椎病變或皮膚症狀為主，適合使用白介素17；另外若患者不適合打針，或因為工作不便攜帶針劑出國，也可用口服的標靶藥物來治療。至於有患者擔心吃消炎藥會不會傷腎、傷肝，甚至長期吃會洗腎，醫生會根據每位患者的反應來選擇不同機制的藥物，提供最適合的治療。
「關節黏住」劇痛 阿公打針擺脫疼痛
一位年近70歲的阿公，長期腰背疼痛，不能下床活動，近年症狀加劇，甚至數節關節黏在一起，腰無法挺直，連頭都抬不起來，發炎指數飆高。然而，長輩身上共病多，需要服用多種藥物控制，腎臟、肝臟功能不佳，還經常感染，偏偏又有很多強直性脊椎炎藥物不適合使用。醫生與病患討論後決定使用生物製劑治療，阿公免於吞太多藥，終於改善強直性脊椎炎，下床活動筋骨「金鬆快」。
蔡昀臻醫生最後提醒，若有強直性脊椎炎家族史或是下背疼痛、晨間僵硬、坐躺愈久愈痛等相關症狀，建議及早就醫評估、及早治療，找回生活質素。
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