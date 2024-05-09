痛入骨髓險毀運動員生涯！新型治療擺脫強直性脊椎炎

強直性脊椎炎疼痛的時候，是在晚上睡覺或清晨時特別不舒服，稱為晨間僵硬，有些嚴重患者會睡到痛醒。

一位年輕運動員近年背痛又周邊關節炎，痛到無法打球，卻被教練誤為偷懶，運動員壓力山大，更拼命鍛煉，未料症狀加劇，還被帶去推拿、針灸、注射PRP增生療法，身心備受折磨！就醫後才發現是強直性脊椎炎，但年紀尚輕不想一輩子吃藥，而且參加國際比賽需要做禁藥檢測，無法施打類固醇。林口長庚風濕過敏免疫科主治醫生蔡昀臻為運動員注射生物製劑，一個月打1、2針即能擺平疼痛，不用再苦吞消炎藥。

「明星病」做怪 當心全身共病多

周杰倫等明星都患有強直性脊椎炎，因此此病又稱為「明星病」。蔡昀臻醫生表示，強直性脊椎炎是一個慢性發炎疾病，身體缺乏自體抗體，多種機制都可能致病。此病好發於年輕男性，但隨著診斷工具變多，也發現愈來愈多女性罹患強直性脊椎炎。

不過，強直性脊椎炎和一般的下背痛有何差異呢？蔡昀臻醫生說明，強直性脊椎炎疼痛的時候，是在晚上睡覺或清晨時特別不舒服，稱為晨間僵硬，有些嚴重患者會睡到痛醒。一般人睡覺應該是愈睡愈舒服，改善疲憊；但是強直性脊椎炎的疼痛，反而是愈不動愈痛。

強直性脊椎炎除了脊椎發炎，也可能從臀部或是周邊關節開始疼痛，膝蓋會有腫脹狀況，少數患者則是從肩膀、手腕開始疼痛。另外，有些患者無明顯下背痛，反而是先有共病出現，到其他科就診發現異狀，才轉回來風濕過敏免疫科，例如虹膜炎、炎症性腸病、銀屑病等，需盡早警覺以免延誤治療。

而且，強直性脊椎炎的危害不僅如此，只要身體發炎，就會增加心血管疾病的風險。罹病不僅影響身心，也會影響工作、經濟收入、學業成績、社交。而且因發炎物質會影響腦部訊息傳遞，因此有些病友的抑鬱症，可能是來自於身體發炎反應較嚴重所致，不可輕忽。