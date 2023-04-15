痛到只能趴睡！竟是多發性骨髓瘤 留意3大症狀

任職業駕駛的75歲李先生，7年前因疲累、骨頭痠痛、吃不下造成體重下降，在各診所陸續就醫，後來因胸口、背部劇烈疼痛，嚴重時甚至只能趴睡，到嘉義大林慈濟醫院就醫檢查，在腫瘤中心多科醫療團隊合作診斷下，確診為多發性骨髓瘤第三期。

多發性骨髓瘤 細胞異常增生

大林慈濟醫院血液腫瘤科李思錦醫師指出，多發性骨髓瘤是體內生產抗體的漿細胞異常增生，產生單一的免疫球蛋白(M蛋白)，異常累積而攻擊人體正常細胞，造成各種不適症狀，其症狀口訣為CRAB，C代表高血鈣，因為癌細胞侵犯骨頭，釋放鈣離子，使血中鈣離子變高，會出現便秘、疲累、意識改變等症狀；R代表腎臟功能變差，會出現水腫、排尿困難等；A代表貧血，病人會疲累、無力，無法專注；B代表骨頭痛，骨頭會痠痛甚至骨折。