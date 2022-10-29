痛風控制欠佳或要洗腎！致病根源原來係……

痛風是慢性腎臟病和腎結石的風險因子，因此建議痛風患者應定期接受慢性腎臟病的篩檢。

60歲的黃先生痛風數年，發作時到診所打針吃藥就會恢復，沒想到最近不僅發作頻繁，到診所打針後還是痛，而且身體愈來愈疲倦，這才驚覺事態嚴重。就醫抽血結果才發現GFR(腎小球過濾率)降到20 ml/min/1.73m2 ，竟已是慢性腎衰竭第4期。

尿酸濃度太高形成痛風 又稱代謝性關節炎

樂生療養院新陳代謝科林鴻安主任說，痛風是一種慢性疾病，又稱代謝性關節炎。人體在進行食物分解或是代謝排除老廢細胞時，會釋放出原本組成DNA的成分——嘌呤(purine)，嘌呤進行代謝後會形成尿酸。當身體血液中的尿酸濃度太高，超出人體可溶解的程度，便形成尿酸結晶鹽，聚積在身體任一部位，若尿酸鹽聚集在關節處，白血球為了抵抗外來物，攻擊尿酸結晶產生紅腫、發炎等反應，形成痛風。