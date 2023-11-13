痛風治療 戒口非重點

當出現關節痛，一般人或會認為患上類風濕關節炎，中年人士又可能想想是否開始出現退化性關節炎，而未必會想到痛風。事實上痛風是最普遍的發炎性關節炎，除了影響關節外，更會增加心血管疾病風險，不得不正視。 風濕病科專科醫生王靜嫻表示，三種關節痛其實有分別，「退化性關節炎常見於手部、膝蓋，痛楚程度輕微至中等，疼痛時間較短，早期一般維持數分鐘至十多分鐘，通常早上情況較差。類風濕關炎發病位置類似，不過會左右對稱出現，持續時間較長，痛楚較大。痛風則多見於單一關節，如腳趾公，關節附近有紅腫熱痛，患者或會輕微發燒。」

尿酸值過高 痛風是血液的尿酸值太高，於是尿酸走出血管外，積聚於關節，引致關節發炎。王靜嫻醫生解釋，「尿酸本是身體新陳代謝後分解而成的產物，每個人都會有，並經過腎臟過濾，隨尿液排走。若尿酸積聚太多，常見原因是腎功能欠佳。因此腎病病人，又或人到中年腎功能的自然衰退，都有可能患上痛風。」至於二、三十歲的痛風患者，則可能是先天缺乏某些酵素，令身體製造過多尿酸而發病。 易患心血管疾病 若患者沒有接受治療，尿酸會持續積聚於關節，形成尿酸石，繼而慢慢侵蝕關節，軟骨和骨頭都會受到破壞，令關節失去活動能力。王醫生續指，「同一時間，高尿酸可以令腎功能變差，甚至於腎臟內形成腎石，是一個惡性循環。研究亦發現，高尿酸與高血壓、糖尿病、高膽固醇、肥胖等代謝疾病掛鈎，患者會有較高險患上心臟病和中風等心血管疾病。」