痛風治療 戒口非重點

當出現關節痛，一般人或會認為患上類風濕關節炎，中年人士又可能想想是否開始出現退化性關節炎，而未必會想到痛風。事實上痛風是最普遍的發炎性關節炎，除了影響關節外，更會增加心血管疾病風險，不得不正視。
風濕病科專科醫生王靜嫻表示，三種關節痛其實有分別，「退化性關節炎常見於手部、膝蓋，痛楚程度輕微至中等，疼痛時間較短，早期一般維持數分鐘至十多分鐘，通常早上情況較差。類風濕關炎發病位置類似，不過會左右對稱出現，持續時間較長，痛楚較大。痛風則多見於單一關節，如腳趾公，關節附近有紅腫熱痛，患者或會輕微發燒。」
尿酸值過高
痛風是血液的尿酸值太高，於是尿酸走出血管外，積聚於關節，引致關節發炎。王靜嫻醫生解釋，「尿酸本是身體新陳代謝後分解而成的產物，每個人都會有，並經過腎臟過濾，隨尿液排走。若尿酸積聚太多，常見原因是腎功能欠佳。因此腎病病人，又或人到中年腎功能的自然衰退，都有可能患上痛風。」至於二、三十歲的痛風患者，則可能是先天缺乏某些酵素，令身體製造過多尿酸而發病。
易患心血管疾病
若患者沒有接受治療，尿酸會持續積聚於關節，形成尿酸石，繼而慢慢侵蝕關節，軟骨和骨頭都會受到破壞，令關節失去活動能力。王醫生續指，「同一時間，高尿酸可以令腎功能變差，甚至於腎臟內形成腎石，是一個惡性循環。研究亦發現，高尿酸與高血壓、糖尿病、高膽固醇、肥胖等代謝疾病掛鈎，患者會有較高險患上心臟病和中風等心血管疾病。」
藥物治療保護關節
痛風的治療並不困難，王醫生強調，醫治方法的重點不是單一靠戒口，而是藥物治療，「無論病情輕微，一年只發作兩、三次，關節沒有變形，抑或中等至嚴重，都要服用降尿酸藥，令血液中的尿酸值回復正常；若有腎病、糖尿病、高血壓等，亦要一併治療。」值得一提是，降尿酸藥需要長期服用，如果病情控制良好，亦可減低日後心血管疾病風險；早期便接受治療的話，也不會出現關節變形等問題。
只避高嘌呤食物
經常聽到風痛患者要戒口，忌食含有嘌呤的食物，王醫生認為，高嘌呤食物如啤酒、動物內臟應該避開，因為除誘發痛風也會有膽固醇等問題，「但如果尿酸已藉藥物回復正常水平，肉類等中等嘌呤食物並不需要『戒得好清』，因為治療重點不在戒口，尿酸多從新陳代謝而來，食物只佔了10%至15%。」患者應留意補充水分，尤其夏天容易脫水，就會令尿酸濃度上升，多喝水有助減少痛風發作。
一名35歲開酒吧的男士，數年前開始膝蓋隱隱作痛，但不以為意，直到腳踝出現痛風徵狀求診時，才發現膝關節已被尿酸石侵蝕，幸而治療後膝關節的永久破壞未對生活造成很大影響。王醫生提醒年輕人，如關節有紅腫熱痛勿掉以輕心，應及早求診找出問題根源。