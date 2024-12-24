痛風發作吃止痛藥就好？沒發作只要控制飲食不用治療？醫破解錯誤迷思！

痛風常會導致關節腫脹、疼痛等症狀，劉先生也常覺得自己的關節時不時會隱隱作痛，不過他總認為忍一下就好，一直以來都是自行服用止痛藥，並認為只要多吃一些鹼性的食物，酸鹼中和就可以降低尿酸。 振興醫院過敏免疫風濕科主任李信興表示，種種荒謬迷思造成劉先生的病情拖延，一直到腳無法著地才前來就診，檢查後發現尿酸已大幅超標，確定是痛風急性發作，而這樣的案例並非少數。

控制飲食就不會痛風發作？沒發作就不用特別治療？ 當體內尿酸過多或排泄不良，堆積在體內造成血中尿酸過多，就被稱為「高尿酸血症」，李信興主任提到，若尿酸值持續大於7mg/dL，就有可能產生尿酸結晶鹽並沉積在關節中，造成紅、腫、熱、痛發炎反應，也就是所謂的「痛風」。 除了痛風以外，高尿酸血症還會有許多共病風險。李信興主任指出，研究顯示高尿酸血症會影響慢性腎臟疾病的病程進展，而且高尿酸血症與高血壓、心臟衰竭、冠狀動脈疾病、男性勃起功能障礙等，都有高度關聯性。 許多人都知道痛風需要飲食控制，但李信興主任表示，並不是光靠飲食控制就能避免痛風發作，調查指出，有近四成人對痛風有錯誤認知，認為痛風沒發作就不需要特別治療，平時只要靠飲食控制，痛風就不會找上門，即使發作也只要服用止痛藥就好，並未正視問題的根本。