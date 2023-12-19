痛風解決舒緩｜多喝水低嘌呤飲食 戒打邊爐及海鮮減症狀

痛風（Gout)）可說是都市病，只要問一問身邊的朋友，總有幾個出現這問題。其實痛風是由於血液內尿酸濃度過高，並形成結晶沉積於關節，引致關節出現紅腫、疼痛等發炎症狀，長遠會令關節變形；亦有可能沉積於腎臟，破壞腎功能。

痛風原因｜嘌呤是元凶

尿酸來自嘌呤，由肝臟代謝而成。事實上身體自我製造的嘌呤高達八成，從食物攝取的約佔兩成，因此高尿酸的成因更大可能是代謝出了問題。這可分兩部分，即尿酸製造過多，以及尿酸排泄太少。前者例如進食太多高嘌呤食物，包括海鮮、內臟、肉湯等，常吃會破壞身體平衡，形成高尿酸；吃太多甜食，而身體要代謝果糖時，也會產生大量尿酸，提升濃度；香港人工作壓力大、工時長，這情況也會減慢老化細胞的代謝速度，進而累積尿酸。