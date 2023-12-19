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健康
2023-12-19 10:40:00

痛風解決舒緩｜多喝水低嘌呤飲食 戒打邊爐及海鮮減症狀

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痛風解決舒緩｜多喝水低嘌呤飲食 戒打邊爐及海鮮減症狀

痛風解決舒緩｜多喝水低嘌呤飲食 戒打邊爐及海鮮減症狀

痛風（Gout)）可說是都市病，只要問一問身邊的朋友，總有幾個出現這問題。其實痛風是由於血液內尿酸濃度過高，並形成結晶沉積於關節，引致關節出現紅腫、疼痛等發炎症狀，長遠會令關節變形；亦有可能沉積於腎臟，破壞腎功能。

痛風原因｜嘌呤是元凶

尿酸來自嘌呤，由肝臟代謝而成。事實上身體自我製造的嘌呤高達八成，從食物攝取的約佔兩成，因此高尿酸的成因更大可能是代謝出了問題。這可分兩部分，即尿酸製造過多，以及尿酸排泄太少。前者例如進食太多高嘌呤食物，包括海鮮、內臟、肉湯等，常吃會破壞身體平衡，形成高尿酸；吃太多甜食，而身體要代謝果糖時，也會產生大量尿酸，提升濃度；香港人工作壓力大、工時長，這情況也會減慢老化細胞的代謝速度，進而累積尿酸。

痛風解決舒緩｜多喝水低嘌呤飲食 戒打邊爐、酒精及海鮮減症狀（am730製圖） 痛風解決舒緩｜多喝水低嘌呤飲食 戒打邊爐、酒精及海鮮減症狀（am730製圖） 痛風解決舒緩｜多喝水低嘌呤飲食 戒打邊爐、酒精及海鮮減症狀（am730製圖） 痛風解決舒緩｜多喝水低嘌呤飲食 戒打邊爐、酒精及海鮮減症狀（am730製圖）

痛風飲食｜酒精、汽水阻礙尿酸排出

另一方面，油炸食物、汽水等，均會阻礙尿酸的排泄；肥胖又會干擾尿酸代謝，會較長時間留在身體內；酒精的代謝產物亦會使尿酸難以排出，變相增加尿酸濃度；腎功能有問題的話，就直接減慢了排泄尿酸，同時形成惡性循環，讓高尿酸破壞腎臟，因此腎病患者更要小心飲食，並定期接受檢查。

酒精會影響腎臟排出尿酸，患者不宜喝酒。

酒精會影響腎臟排出尿酸，患者不宜喝酒。

痛風解決方法｜充足水分稀釋尿酸

無論為減少痛風發作，或者高危一族要預防痛風，都應該調整飲食：

  • 減少攝取高嘌呤食物：包括內臟、海鮮魚乾、菇類等，加上嘌呤是水溶性的，所以肉湯要少喝，打邊爐、燜肉等之後的湯或肉汁也要避免。
  • 每天最少喝2升水：不喝水自然小便少，尿酸濃度自然較高，也較容易形成結晶。若攝取充足水分，便可將身體內的尿酸稀釋和盡快排出身體，減少對身體的影響。當然要避免喝酒，影響尿酸排出。
運動可促進身體血液循環，有助代謝尿酸。

運動可促進身體血液循環，有助代謝尿酸。

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